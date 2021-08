അതേസമയം 9 മില്യണ്‍ കാഴ്ചക്കാരെ തന്നെയാണ് 'നാങ്ക വെറെ മാരി'യും നേടിയത്.1.01 മില്യണ്‍ ലൈക്കുകള്‍ മാത്രമേ അജിത്തിന്റെ 'വലിമൈ'യിലെ ഗാനത്തിന് നേടാനായുള്ളൂ.24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ലൈക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട വീഡിയോയായി 'കുട്ടി സ്റ്റോറി' ഇപ്പോഴും മുന്നില്‍ തന്നെയാണ്. #UnbeatableKuttiStoryRecords എന്ന ഹാഷ് ടാഗിലാണ് ആണ് പുതിയ ചര്‍ച്ചകള്‍.

