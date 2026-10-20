തലൈവർക്കായി ഇത് പണ്ണ മാട്ടോമാ... 'ജയിലർ 2' കാണാൻ മുഴുവൻ തിയേറ്റർ ബുക്ക് ചെയ്ത് സഞ്ജു സാംസൺ
ടി20 ലോകകപ്പിലെ തുടര്ച്ചയായ വമ്പന് പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയും കൂറ്റന് സിക്സുകളിലൂടെയും ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ ഹീറോ ആയ താരമാണ് സഞ്ജു സാംസണ്. നിരവധി ആരാധകര് തനിക്കുണ്ടെങ്കിലും എന്നും രജനീകാന്തിന്റെ കട്ട ആരാധകനാണ് സഞ്ജു. പലതവണ സഞ്ജു തലൈവരോടുള്ള തന്റെ ആരാധനയെ പറ്റി മനസ്സ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെന്നൈയില് വന്നപ്പോള് രജിനികാന്തിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച കാര്യമെല്ലാം പല തവണ സഞ്ജു തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്.
തലൈവര് സിനിമകള് ഏറെ പ്രിയങ്കരമായതിനാല് രജനീകാന്തിന്റെ സിനിമകള് തിയേറ്ററില് നിന്ന് തന്നെ സഞ്ജു കാണാറുണ്ട്. ജയ്ലര് 2 റിലീസ് സമയത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്കായി മത്സരങ്ങളുള്ളതിനാല് സഞ്ജു തിരക്കിലായിരുന്നു. എന്നാല് ജയ്ലര് 2 സിനിമ കാണാനായി ഒരു തിയേറ്റര് ഒന്നടങ്കം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സഞ്ജു. ഒരല്പം ലേറ്റാണ് താനെന്നും ഇന്നലെ ഡല്ഹിയില് ആയതിനാല് മത്സരം കാണാനായില്ലെന്നും സഞ്ജു പറയുന്നു.
ഇന്ന് ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു തിയേറ്റര് ഒന്നടങ്കം ബുക്ക് ചെയ്യാനായി. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യയും ഒപ്പമുണ്ട്. ഇന്ത്യന് ടീമില് തമിഴ് മനസിലാകുന്ന താരങ്ങളുണ്ട്. അവരും സിനിമ കാണാനായി വരും. സഞ്ജു പറഞ്ഞു.
നെല്സണ് ദിലീപ്കുമാര് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ജയിലര് 2' ബോക്സ് ഓഫീസില് തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച് മുന്നേറികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രജനീകാന്ത്, മോഹന്ലാല്, ശിവരാജ് കപൂര് എന്നിവര്ക്ക് പുറമെ എസ് ജെ സൂര്യ, വിദ്യാ ബാലന്, സുരാജ്, ഹൃത്വിക് റോഷന്, രമ്യാ കൃഷ്ണന് എന്നിവരടങ്ങുന്ന വലിയ താരനിരയാണ് സിനിമയിലുള്ളത്.ALSO READ: സഞ്ജു ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, സ്ഥിരത ഓവർ റേറ്റഡ്, സഞ്ജുവിന് തെളിയിക്കാൻ ഒരൊറ്റ ഇന്നിങ്ങ്സ് ധാരാളം: പുജാര