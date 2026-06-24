അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- രജനികാന്ത്- കമൽഹാസൻ സിനിമയിൽ നായികയായി തൃഷയോ?
- 'ഉങ്കൾ വിജയ്, ഉങ്കൾ ദളപതി', തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ് ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും, രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും
- Tamil Nadu Politics : ഡിഎംകെ- എഐഡിഎംകെ സഖ്യം വന്നാൽ 108 പേരും രാജിവെയ്ക്കും, തമിഴ്നാട്ടിൽ ട്വിസ്റ്റോട് ട്വിസ്റ്റ്!
- Thalapathy Vijay : 'അണ്ണനെങ്ങനെ ഇത്ര സെറ്റപ്പായി?', വിജയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് പിന്നിലെന്ത്?
- 'ബിസിനസുകാരനെ വിവാഹം ചെയ്തു, നാല് മക്കളുണ്ട്'; പരഹസിച്ച് തൃഷ
ഞാനല്ലാതെ വേറാര്,ഒടുവിൽ ത്രിഷയുടെ പിറന്നാൾ പോസ്റ്റ് വന്നു, പൂക്കി ലുക്കിൽ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വിജയ്
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും നടനുമായ വിജയുടെ പിറന്നാള് ദിനമായിരുന്നു ഇന്നലെ.
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും നടനുമായ വിജയുടെ പിറന്നാള് ദിനമായിരുന്നു ഇന്നലെ. പതിവ് പോലെ വിജയുടെ പിറന്നാള് ദിനം ആരാധകര് ആഘോഷമാക്കിയപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയ ഉറ്റുനോക്കിയത് നടി തൃഷയുടെ ജന്മദിനപോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഏറെ നേരമായിട്ടും അത്തരം പോസ്റ്റുകളൊന്നും വരാതിരുന്നതോടെ ഇന്സ്രഗ്രാമില് തൃഷ വിജയെ അണ്ഫോളോ ചെയ്തതായും മറ്റും വാര്ത്തകള് വന്നിരുന്നു. എന്നാല് ഈ വാര്ത്തകളെയും അഭ്യൂഹങ്ങളെയും തള്ളി വൈകിയെങ്കിലും വിജയ്ക്ക് ജന്മദിന ആശംസകള് നേര്ന്നുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് തൃഷ.
വിജയിനൊപ്പമുള്ള പിറന്നാല് ആഘോഷമെന്ന സൂചന നല്കികൊണ്ട് ഒരു മേശപ്പുറത്ത് നിരത്തിവെച്ച കേക്കുകളും അതിന് പിന്നിലായി ഇരിക്കുന്ന വിജയും തൃഷയുമാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. എല്ലാത്തിനും മൂല്യമുണ്ടാക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് പിറന്നാള് ആശംസകള് എന്നാണ് തൃഷ ചിത്രത്തിനൊപ്പം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.കളര്ഫുളായ ഷര്ട്ടില് ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിജയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. ചിത്രം പുറത്തുവന്നതും ആരാധകര് പോസ്റ്റിനെ ഏറ്റെടുത്തു. വെറും മിനിറ്റുകള് കൊണ്ട് ലക്ഷകണക്കിന് ലൈക്കുകളാണ് പോസ്റ്റിന് ലഭിച്ചത്.
വിജയുടെ ഭാര്യയായ സംഗീത വിജയ്ക്ക് സഹപ്രവര്ത്തകയുമായി വഴിവിട്ട ബന്ധമുണ്ടെന്നും വിവാഹമോചനം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയില് പരാതി നല്കിയതോടെയാണ് തൃഷയും വിജയും തമ്മില് അടുപ്പത്തിലാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള് ഉയര്ന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ പല പൊതുവേദികളിലും വിജയ്ക്കൊപ്പം തൃഷ എത്തിയിരിന്നു. വിജയ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന് തൃഷ എത്തിയിരുന്നു.