ശനി, 7 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

120 കോടി രൂപയുടെ കരാർ; യഷിന്റെ 'ടോക്സിക്' തെലുങ്ക് വിതരണാവകാശം ദിൽ രാജുവിന്

തെലുങ്ക് ഇതര ഭാഷാ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുകയാണ് ഇത്

toxic, yash, kannada star yash, geethu mohandas, toxic film, ടോക്സിക്, യാഷ്, കന്നഡ താരം യാഷ്, ഗീതു മോഹൻദാസ്, ടോക്സിക് ഫിലിം
രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 7 ഫെബ്രുവരി 2026 (15:59 IST)
toxic film
യഷ് നായകനാകുന്ന ‘ടോക്സിക്: എ ഫെയറി ടെയിൽ ഫോർ ​ഗ്രൗണിന്റെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന വിതരണാവകാശം 120 കോടി രൂപയ്ക്ക്
സ്വന്തമാക്കി ദിൽ രാജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ക്രിയേഷൻസ് ( എസ്.വി.സി). തെലുങ്ക് ഇതര ഭാഷാ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുകയാണ് ഇത്.

ആന്ധ്ര-തെലങ്കാന വിതരണാവകാശത്തിനായി മൂന്ന് പ്രമുഖ കമ്പനികൾ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ഒടുവിൽ എസ്.വി.സി ഈ കരാർ ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കെജിഎഫ് ചാപ്റ്റർ 2-ന് ശേഷം തെലുങ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ യാഷിന് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതയും ഈ വലിയ ബിസിനസ് തുകയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്

"ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ശക്തമായ താരമാണ് യഷ്. കെജിഎഫ് 2-ന് ശേഷം ലോകമെമ്പാടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഗണ്യമായി വളർന്നിട്ടുണ്ട്.
നാല് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം പുറത്തുവരുന്ന സിനിമയായതിനാൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകർ"- ദിൽ രാജു പറഞ്ഞു

യഷും ഗീതു മോഹൻദാസും ചേർന്ന് എഴുതി, ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ടോക്സിക്: എ ഫെയറി ടെയിൽ ഫോർ ഗ്രോൺ-അപ്പ്സ്' ഒരേസമയം കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2026 മാർച്ച് 19-ന് ഈദ്, ഉഗാദി, ഗുഡി പദ്‌വ ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം തുടങ്ങി നിരവധി ഭാഷകളിൽ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്ത് ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :