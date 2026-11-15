നന്ദി ടൊവിനോ, ഞങ്ങളുടെ വിക്ടർ ആയതിന്, സീൻ സിനിമയിലെ ടൊവിനോയുടെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ട് സൂര്യ
ജിത്തു മാധവന് സംവിധാനം ചെയ്ത 'സീന്' എന്ന ചിത്രത്തില് അതിഥി താരമായി എത്തിയ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം ടൊവിനോ തോമസിന് നന്ദി അറിയിച്ച് തമിഴ് സൂപ്പര്താരം സൂര്യ. ചിത്രത്തില് 'വിക്ടര്' എന്ന സൈക്കോ കില്ലറുടെ വേഷത്തിലാണ് ടൊവിനോ എത്തിയത്. ടൊവിനോയുടെ കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രത്യേക ടീസര് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് സൂര്യ തന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ പേജിലൂടെ വൈകാരികമായ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്.
'പ്രിയപ്പെട്ട ടൊവിനോ, ഞങ്ങളുടെ 'വിക്ടര്' ആയി മാറിയതിന് നിനക്ക് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ല. അത്രയേറെ സ്നേഹത്തോടും വലിയ മനസ്സോടും കൂടിയാണ് നീ ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായത്. അതെനിക്ക് എത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് വാക്കുകളില് ഒതുക്കാന് കഴിയില്ല, സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില് സൂര്യ കുറിച്ചു. ടൊവിനോയോടൊപ്പം ചിത്രത്തില് അണിനിരന്ന മലയാള സിനിമാ ലോകത്തെ സഹതാരങ്ങള്ക്കും സാങ്കേതിക പ്രവര്ത്തകര്ക്കും പ്രത്യേകം നന്ദിയും സൂര്യ അറിയിച്ചു. 'സീന്' മലയാള സിനിമയ്ക്കുള്ള തങ്ങളുടെ ഒരു കൊച്ചു പ്രണയലേഖനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
Dear @ttovino , I can’t thank you enough for being our Victor. The love and generosity with which you came on board means more to me than words can express. And to all my wonderful co actors, technicians and creative minds from the Malayalam film industry, thank you for being with us on #Scene. It’s our little love letter to Malayalam Cinema! #JithuMadhavan #Jyotika #NazriyaFahadh #Naslen @sushintdt #VineethAugustian #AjmalSabu #JayshreeDamodharan @rajsekarpandian @ZhagaramOffl @2D_ENTPVTLTD @SakthiFilmFctry @SonyMusicSouth— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) November 14, 2026
'ആവേശം' എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജിത്തു മാധവന് സംവിധാനം ചെയ്ത 'സീനി'ല് നസ്രിയ ഫഹദ്, നസ്ലിന്, ലാല് തുടങ്ങി മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ താരനിരയാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളില് എത്തുന്നത്. അഭിനേതാക്കള്ക്ക് പുറമെ അണിയറയിലും മലയാളികളുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. സുഷിന് ശ്യാം സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിച്ച ചിത്രത്തിന് ഉണ്ണി പാലോട് ഛായാഗ്രഹണവും അജ്മല് സാബു എഡിറ്റിംഗും നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നു.