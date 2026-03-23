ടൊവിനോ തോമസിന്റെ പള്ളിച്ചട്ടമ്പി ഇനിയും വൈകും, മാറ്റിയ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 23 മാര്ച്ച് 2026 (15:35 IST)
മലയാള സിനിമാ ആരാധകര് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ടൊവിനോ തോമസ് ചിത്രം 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി'യുടെ പുതിയ റിലീസ് തിയ്യതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു .ഏപ്രില് 10ന് സിനിമ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില് ഒരേ സമയം ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് അറിയിച്ചു.
ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് ടൊവിനോ തോമസ് ഇതുവരെ കാണാത്ത തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലുക്കിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.
1950-60 കാലഘട്ടത്തില് നടക്കുന്ന കഥ പറയുന്ന ചിത്രം മലയാളം ഉള്പ്പെടെ അഞ്ച് ഭാഷകളില് ഒരേസമയം പ്രദര്ശനത്തിനെത്തും.
തമിഴ് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് 'ഡ്രാഗണ്' ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ കയാദു ലോഹറാണ് സിനിമയിലെ നായിക.
വിജയരാഘവന്, സുധീര് കരമന, ബാബുരാജ്, വിനോദ് കെടാമംഗലം, പ്രശാന്ത് അലക്സ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളും സിനിമയില് അണിനിരക്കുന്നു. എസ് സുരേഷ് ബാബു തിരക്കഥ രചിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത ചുമതല മോളിവുഡ് മ്യൂസിക് സെന്സേഷന് ജേക്സ് ബിജോയ് നിര്വഹിക്കുന്നു. ടിജോ ടോമി ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം വേള്ഡ് വൈഡ് ഫിലിംസും സി ക്യൂബ് ബ്രോസ് എന്റര്ടൈന്മെന്റും ചേര്ന്ന് നിര്മ്മിക്കുന്നു.