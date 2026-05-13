ബുധന്‍, 13 മെയ് 2026
സിനിമയിലെ വിസ്മയയുടെ 'തുടക്കം', ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫ് ചിത്രമെത്തുക ഓഗസ്റ്റ് 7ന്

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ബുധന്‍, 13 മെയ് 2026 (13:15 IST)
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ താരം മോഹന്‍ലാലിന്റെ മകള്‍ വിസ്മയ മോഹന്‍ലാല്‍ നായികയായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് ചിത്രം തുടക്കം ഓഗസ്റ്റില്‍ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്. ഓഗസ്റ്റ് 7നാണ് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക. വിസ്മയക്കൊപ്പം ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെ മകന്‍ ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയും സിനിമയില്‍ പ്രധാനവേഷത്തിലുണ്ട്. മോഹന്‍ലാലും സിനിമയില്‍ അതിഥിവേഷത്തിലെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

2018 എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് ഒരുക്കുന്ന സിനിമ ആക്ഷന്‍ ജോണറില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വിസ്മയയ്ക്കൊപ്പം മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളും യുവനിരയിലെ ശ്രദ്ധേയരായ നടീനടന്മാരും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. താരനിര്‍ണ്ണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ പുറത്തുവിടും.

മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടന്‍ മോഹന്‍ലാലിന്റെ മകള്‍ എന്ന നിലയില്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് വിസ്മയയുടെ അരങ്ങേറ്റത്തിന് മേല്‍ ആരാധകര്‍ക്കുള്ളത്. നേരത്തെ 'ഗ്രയിന്‍സ് ഓഫ് സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ്' എന്ന കവിത സമാഹാരത്തിലൂടെ എഴുത്തുകാരിയായും തായ് ബോക്‌സിംഗിലൂടെ കായിക താരമായും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട വിസ്മയ, തന്റെ പിതാവിന്റെ അഭിനയ പാരമ്പര്യം എങ്ങനെ വെള്ളിത്തിരയില്‍ കാഴ്ചവെക്കും എന്ന് കാണാനാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.



