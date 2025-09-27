തമിഴിലും ഹിന്ദിയിലും തിളങ്ങും താരമായി പ്രിയ വാര്യർ, മലയാളത്തിൽ സിനിമകളില്ല; കാരണമെന്ത്?

നിഹാരിക കെ.എസ്|
മലയാളത്തിലൂടെ കരിയർ ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് പ്രിയ പ്രകാശ് വാര്യർ. അജിത്ത് നായകനായ ഗുഡ് ബാഡ് അഗ്ലിയിലൂടെ തമിഴകത്തും വൈറലായിരിക്കുകയാണ് പ്രിയ പ്രകാശ് വാര്യർ. നടിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി ആരാധകരാണുള്ളത്. എന്നാൽ, മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് കാലമായി സിനിമകളൊന്നുമില്ല.
മലയാളത്തിൽ അവസരങ്ങൾ കുറയുന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രിയയുടെ ഉയർന്ന പ്രതിഫലമാണെന്ന് ചില പ്രചരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾക്ക് പ്രിയ മറുപടി നൽകുകയാണ്. ഒറിജിനൽസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പ്രിയ വാര്യരുടെ മറുപടി.
''അങ്ങനൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. ഈയ്യടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പേർ പറയുന്നത് കേട്ടു പ്രിയ ഭയങ്കരമായി പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന ആളാണെന്ന്. ഞാൻ എത്രയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കേട്ടത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അങ്ങനൊക്കെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ, വല്ല ദുബായിലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സെറ്റിൽ ആകുമായിരുന്നില്ലേ. ഇത്രയും പൈസ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ.
എനിക്ക് അത്രയും അപ്പീലിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന സബ്ജക്ട് ആണെങ്കിൽ ഫ്രീയായി വന്ന് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. പണവും പ്രശസ്തിയുമല്ല എന്റെ പ്രൈമറി ഗോൾ. എനിക്ക് അഭിനയിക്കണം, നല്ല പെർഫോമൻസുകൾ കാഴ്ചവെക്കണം, നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകണം എന്നാണ്. പണവും പ്രശസ്തിയും രണ്ടാമതാണ്. നല്ലൊരു ബ്രാന്റിന്റെ കൂടെ കൊളാബ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വരുന്നതിൽ നല്ല ബ്രാന്റ് ആണെങ്കിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ കടും പിടുത്തമൊന്നുമില്ല. ബാർഗെയ്നിങിന് സ്പേസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്.'' എന്നും പ്രിയ പറയുന്നുണ്ട്.