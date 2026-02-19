വ്യാഴം, 19 ഫെബ്രുവരി 2026
ഇതേത് കേരളം? 'കേരള സ്റ്റോറി 2' ട്രെയിലറിനെതിരെ വ്യാപക വിമര്‍ശനം

‘കേരള സ്റ്റോറി’ പോലെ തന്നെ വര്‍ഗീയത നിറഞ്ഞ രം​ഗങ്ങളുടെ അതിപ്രസരമാണ് ട്രെയിലറിലും

രേണുക വേണു| Last Modified വ്യാഴം, 19 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:54 IST)
വിവാദ ചിത്രം ‘കേരള സ്റ്റോറി’യുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായ ‘ബിയോണ്ട് ദ് കേരള സ്റ്റോറി’ ട്രെയിലറിനെതിരെ വ്യാപക വിമർശനം. ‘കേരള സ്റ്റോറി’ പോലെ തന്നെ വര്‍ഗീയത നിറഞ്ഞ രം​ഗങ്ങളുടെ അതിപ്രസരമാണ് ട്രെയിലറിലും. ഇതേത് കേരളം, ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലല്ലേ... നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ കേരളം അധോലോകമായ് മാറിയിരിക്കുന്നു, തുടങ്ങിയ കമെന്റുകളാണ് സോഷ്യൽമീഡിയ ഒട്ടാകെ. കൂടാതെ ട്രെയിലറിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ബീഫ് കഴിപ്പിക്കുന്ന രം​ഗങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാപക വിമർശനവും പരിഹാസവുമാണ് ഉയരുന്നത്.

കാമാഖ്യ നാരായണ സിങ് ആണ് സിനിമയുടെ സംവിധാനം. വിപുല്‍ അമൃത് ലാല്‍ ഷായും സണ്‍ഷൈന്‍ പിക്‌ചേഴ്‌സും ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മാണം. ഫെബ്രുവരി 27 നാണ് സിനിമയുടെ റിലീസ്. മൂന്ന് പെണ്‍കുട്ടികളിലൂടെയാണ് ചിത്രം കഥ പറയുന്നത്. ഇത്തവണ കേരളത്തിന് പുറമേ രാജസ്ഥാന്‍, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ കഥയും പറയുന്നു. സുദീപ്തോ സെൻ ആയിരുന്നു ഒന്നാം ഭാ​ഗമായിരുന്ന കേരള സ്റ്റോറി സംവിധാനം ചെയ്തത്.

'ഇതൊരു കഥ മാത്രാമാണെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. അവരതിനെ നിശബ്ദമാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. അവരതിനെ അവഹേളിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ സത്യം നിലയ്ക്കുന്നില്ല. കാരണം ചില കഥകള്‍ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇത്തവണ കൂടുതല്‍ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. കൂടുതല്‍ വേദനിപ്പിക്കുന്നു' എന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ പങ്കുവച്ചു കൊണ്ട് നിര്‍മാതാക്കള്‍ കുറിച്ചത്.


