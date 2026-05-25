  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. Tharun moorthy reveals Athimanoharam Movie genre
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 25 May 2026 (08:33 IST)

ആക്ഷൻ സിനിമയല്ല, കുടുംബ പശ്ചാത്തലമുള്ള പോലീസ് ഡ്രാമ; ‘അതിമനോഹരം’ സാധാരണ പോലീസ് സിനിമയെന്ന് തരുൺ മൂർത്തി

ചിത്രത്തിന്റെ ജേണറെ കുറിച്ചുള്ള ആരാധകരുടെ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലാണ് സംവിധായകന്‍ മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

Athimanoharam Movie
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Mon, 25 May 2026 (08:33 IST) Updated: Mon, 25 May 2026 (08:35 IST)
google-news
മോഹന്‍ലാലിനെ നായകനാക്കി തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രം അതിമനോഹരത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് സിനിമാ ആരാധകര്‍. തുടരും എന്ന ഹിറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം മോഹന്‍ലാല്‍- തരുണ്‍മൂര്‍ത്തി കൂട്ടുക്കെട്ട് ഒന്നിക്കുന്നതിനാല്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് സിനിമയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളത്. ഇപ്പോഴിതാ തുടരും പോലെ ഒരു സിനിമയല്ല താന്‍ ഒരുക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകന്‍ തരുണ്‍മൂര്‍ത്തി.
 
 ചിത്രത്തിന്റെ ജേണറെ കുറിച്ചുള്ള ആരാധകരുടെ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലാണ് സംവിധായകന്‍  മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സംവാദത്തിനിടെ ഒരു ആരാധകന്‍, 'തുടരും'നെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളുള്ള സിനിമയായിരിക്കുമെന്നാണ് കേള്‍ക്കുന്നതെന്നും അതാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷയെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനാണ് തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി മറുപടി നല്‍കിയത്. 'അതിമനോഹരം' ഒരു ആക്ഷന്‍ ഓറിയന്റഡ് സിനിമയല്ലെന്നും, 'തുടരും' സിനിമയുമായി സാമ്യമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഈ പ്രോജക്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ''താരതമ്യങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക'' എന്നായിരുന്നു സംവിധായകന്റെ  പ്രതികരണം.
 
ചിത്രം ഒരു ''പോലീസ് പ്രൊസീജറല്‍ ആന്‍ഡ് ഫാമിലി ഡ്രാമ'' ആണെന്നും തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി വെളിപ്പെടുത്തി. ചിത്രത്തില്‍ ടി എസ് ലവലജന്‍ എന്ന പോലീസ് ഓഫീസറുടെ വേഷത്തിലാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തുന്നത്. ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷം താരത്തിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ പോലീസ് കഥാപാത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും ചിത്രത്തിനുണ്ട്. 
 
മുമ്പ് 'L366' എന്ന താല്‍ക്കാലിക പേരില്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ചിത്രത്തിന് വിഷു ദിനത്തിലാണ് 'അതിമനോഹരം' എന്ന പേര് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മോഹന്‍ലാല്‍ പോലീസ് യൂണിഫോമില്‍ ശബരിമല തീര്‍ഥാടകരുടെ ഇടയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തുവന്നതോടെ സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ശ്രദ്ധ ലഭിച്ചിരുന്നു. 
 
ചിത്രത്തില്‍ മീര ജാസ്മിനാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. രതീഷ് രവിയാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. ആശിഖ് ഉസ്മാന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ ആശിഖ് ഉസ്മാനാണ് നിര്‍മ്മാണം. ഷാജി കുമാര്‍ ഛായാഗ്രഹണവും ജേക്‌സ് ബിജോയ് സംഗീത സംവിധാനവും നിര്‍വഹിക്കുന്നു. വിവേക് ഹര്‍ഷന്‍ എഡിറ്റിംഗും വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ് സൗണ്ട് ഡിസൈനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

Manushyan Song - Patriot: 'ജനാലകളാണത്രേ അയാളെ നോക്കുന്നത്'; മമ്മൂട്ടിയുടെ 'മനുഷ്യൻ', കത്തിച്ച് സുഷിൻ ശ്യാം (വീഡിയോ)

Manushyan Song - Patriot: 'ജനാലകളാണത്രേ അയാളെ നോക്കുന്നത്'; മമ്മൂട്ടിയുടെ 'മനുഷ്യൻ', കത്തിച്ച് സുഷിൻ ശ്യാം (വീഡിയോ)ഡോക്ടർ ഡാനിയൽ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്

ദിലീപിന്റെ 'നീക്കം', ജഗൻ ഷാജി കൈലാസ് സംവിധായകനാകുന്നു, ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

ദിലീപിന്റെ 'നീക്കം', ജഗൻ ഷാജി കൈലാസ് സംവിധായകനാകുന്നു, ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്D 152 എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ദിലീപ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ട് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

സജ്നയും ഫിറോസും വേർപിരിഞ്ഞത് മൂന്നാമതൊരാൾ കാരണമോ? ആരോപണങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തി സജ്ന നൂർ

സജ്നയും ഫിറോസും വേർപിരിഞ്ഞത് മൂന്നാമതൊരാൾ കാരണമോ? ആരോപണങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തി സജ്ന നൂർതങ്ങള്‍ക്കിടയിലേക്ക് മൂന്നാമതൊരാള്‍ വന്നതല്ല വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് സജ്‌ന

'ആ ബന്ധം തകർന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്‌ടം'; നയന്‍താര- ധനുഷ് വിവാദത്തില്‍ വിഘ്നേഷ് ശിവന്‍

'ആ ബന്ധം തകർന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്‌ടം'; നയന്‍താര- ധനുഷ് വിവാദത്തില്‍ വിഘ്നേഷ് ശിവന്‍തന്റെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ധനുഷിനെ കാണുന്നത്. അത്രത്തോളം വൈകാരികമായ അടുപ്പമാണ് അദ്ദേഹവുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്

യുവ താരനിരയുമായി 'മെൽകൗ പോണ്ടിച്ചേരി'; ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

യുവ താരനിരയുമായി 'മെൽകൗ പോണ്ടിച്ചേരി'; ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്ദിലീപ്, സലിം കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്റര്‍ റിലീസ് ചെയ്തത്

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസില്‍ തൃപ്തനല്ല; സ്വര്‍ണം കട്ടവരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസില്‍ തൃപ്തനല്ല; സ്വര്‍ണം കട്ടവരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മേല്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായതാണ് കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടത്. അയ്യപ്പന്റെ സ്വര്‍ണ്ണം കട്ട വരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഉഷ്ണതരംഗം തുടരും; കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മഴ, ഇടിമിന്നല്‍ മുന്നറിയിപ്പ്

ഡല്‍ഹി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഉഷ്ണതരംഗം തുടരും; കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മഴ, ഇടിമിന്നല്‍ മുന്നറിയിപ്പ്പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും താപനില 45 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഡല്‍ഹി, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാന്‍, ബീഹാര്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഉഷ്ണതരംഗം നാശം വിതയ്ക്കുന്നു.

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മണ്ടന്മാരുണ്ട്: ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കെതിരായ വംശീയ അധിക്ഷേപത്തില്‍ മാര്‍ക്കോ റൂബിയോ

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മണ്ടന്മാരുണ്ട്: ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കെതിരായ വംശീയ അധിക്ഷേപത്തില്‍ മാര്‍ക്കോ റൂബിയോയുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്‍ക്കോ റൂബിയോയുടെ പരാമര്‍ശം. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരം വംശീയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ വളരെ ഗൗരവമായി കാണുന്നുവെന്ന് റൂബിയോ പറഞ്ഞു.

തലവേദനയാകും; വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനിൽ തൊടാനില്ലെന്ന് സർക്കാർ, യു ടേൺ

തലവേദനയാകും; വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനിൽ തൊടാനില്ലെന്ന് സർക്കാർ, യു ടേൺഅപകടകരമല്ലാത്ത വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനുകൾ അനുവദിക്കുമെന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ യു ടേൺ അടിക്കുന്നു. സാങ്കേതികമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു വാഹന മോഡിഫിക്കേഷൻ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിൻവലിച്ചിൽ.

രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഇന്ധനവില ഉയര്‍ന്നു; 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ നാലാമത്തെ വര്‍ധനവ്

രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഇന്ധനവില ഉയര്‍ന്നു; 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ നാലാമത്തെ വര്‍ധനവ്പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികള്‍ ശനിയാഴ്ച പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലിറ്ററിന് ഏകദേശം 1രൂപ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. മെയ് 15 ന് ആദ്യമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള എട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ അത് മൂന്നാമത്തെ വര്‍ധനവായിരുന്നു.