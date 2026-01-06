ചൊവ്വ, 6 ജനുവരി 2026
സെൻസർ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു, അണ്ണൽ 9ന് തന്നെയെത്തും, ജനനായകന് യു/എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 6 ജനുവരി 2026 (14:02 IST)
തമിഴകത്തിന്റെ സൂപ്പര്‍ താരം വിജയുടെ അവസാന ചിത്രമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ജനനായകന്‍ ജനുവരി 9ന് തന്നെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. സിനിമയുടെ സെന്‍ഷര്‍ഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമായതോടെയാണ് സിനിമയെ പറ്റിയുള്ള അനിശ്ചിതത്വം അവസാനിച്ചത്. 3 മണിക്കൂര്‍ 3 മിനിറ്റ് 43 സെക്കന്‍ഡാണ് സിനിമയുടെ ദൈര്‍ഘ്യം. ആദ്യ പകുതി 1 മണിക്കൂര്‍ 28 മിനിറ്റ് 35 സെക്കന്‍ഡ്. രണ്ടാം പകുതി 1 മണിക്കൂര്‍ 35 മിനിറ്റ്. യു/എ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റാണ് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.


ഡിസംബര്‍ 19ന് സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങള്‍ സിനിമ കാണുകയും 10 കട്ടുകള്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി നിര്‍മാതാക്കള്‍ വീണ്ടും സെന്‍സറിങ്ങിനായി നല്‍കിയെങ്കിലും സെന്‍സര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് നല്‍കിയിരുന്നില്ല. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് സിനിമയുടെ റിലീസ് പ്രതിസന്ധിയിലായതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഈ അനിശ്ചിതത്വങ്ങള്‍ക്കാണ് ഇതോടെ വിമാരമായിരിക്കുന്നത്.



