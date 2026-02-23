നോർത്തിന്ത്യക്കാർക്ക് കാണേണ്ടത് ക്ലീവേജ്, സൗത്തിൽ വയറും, നടിമാരോട് പാഡഡ് ബ്രാ ധരിക്കാൻ പറയുന്ന സംവിധായകരുണ്ട് : താപ്സി പന്നു

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 23 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:41 IST)
സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒബ്ജക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയെ പറ്റി തുറന്ന് പറഞ്ഞ് നടി താപ്സി പന്നു.
ബോളിവുഡിലും തെന്നിന്ത്യന് സിനിമകളിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങിയിട്ടുള്ള നടി 2 സിനിമാ വ്യവസായത്തിലും നടിമാരെ നോക്കികാണുന്നതിനെ പറ്റിയും മനസ്സ് തുറന്നു. തെന്നിന്ത്യന് സിനിമകളില് സംവിധായകര് നടിമാരോട് പാഡഡ് ബ്രാ ധരിക്കാന് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടെന്നും താപ്സി പറഞ്ഞു.
ദക്ഷിണേന്ത്യന് സിനിമകളില് നടിമാരുടെ വയര് ക്യാമറയില് പകര്ത്താനായി ശ്രമിക്കുമ്പോള് ബോളിവുഡില് നടിമാരുടെ മാറിടം(ക്ലീവേജ്) പകര്ത്താനാണ് ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. ഗാനരംഗങ്ങളിലും നൃത്തചിത്രീകരണങ്ങളിലും ക്യാമറ ഫ്രെയിമിംഗും വസ്ത്ര രൂപകല്പ്പനയും ഈ ഭാഗങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തായിരിക്കുമെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
സൗത്തില് ചിലപ്പോള് നടിമാരോട് പാഡഡ് ബ്രാ ധരിക്കാന് പറയും. ഡയറക്ടര് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറോട് പറയും. അയാളത് നടിയുടെ മേക്കപ്പ് ടീമിലെ സ്ത്രീയോട് പറയും. അങ്ങനെയാകും നടിയിലേക്ക് ഇക്കാര്യമെത്തുക. താപ്സി പറയുന്നു. അത് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതും അപമാനകരവുമാണ്. പ്രേക്ഷകരുടെ ഫാന്റസികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് സംവിധായകര് നടിമാരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങള് എടുത്തുകാണിക്കാന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുന്നതെന്നും താപ്സി പറയുന്നു.