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വിവാഹമോചനത്തിലേക്കോ?, വിജയ്- സംഗീത ഹർജി കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും, ഇരുവരും വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ഹാജരായേക്കും
2021 മുതല് വിജയ്ക്ക് സഹതാരവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങള് ഹര്ജിയിലുണ്ടായിരുന്നു.
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും നടനുമായ ജോസഫ് വിജയും ഭാര്യ സംഗീത സ്വര്ണ്ണലിംഗവും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമോചന കേസ് ചെങ്കല്പ്പേട്ട് കുടുംബകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. ഇരുവരും വീഡിയോ കോണ്ഫറന്സ് വഴി കോടതി നടപടികളില് പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം. 26 വര്ഷത്തെ ദാമ്പത്യം അവസാനിപ്പിക്കാന് അനുമതി തേടികൊണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് സംഗീത വിവാഹമോചന ഹര്ജി സമര്പ്പിച്ചത്. 2021 മുതല് വിജയ്ക്ക് സഹതാരവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങള് ഹര്ജിയിലുണ്ടായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി വിജയ് പങ്കെടുത്ത പ്രമുഖ പൊതുപരിപാടികളിലോ രാഷ്ട്രീയ യോഗങ്ങളിലോ സംഗീതയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടി പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങുകളില് നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ചടങ്ങില് നിന്നും സംഗീത വിട്ടുനിന്നത് ആരാധകര്ക്കിടയില് വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. വിജയുടെ മക്കളും ഈ ചടങ്ങുകളില് പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. അതേസമയം വിജയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകളില് അടക്കം നടി തൃഷ പങ്കെടുത്തത് വലിയ വിവാദങ്ങള്ക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു.
നേരത്തെ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിച്ച് രമ്യതയിലെത്തിക്കാനായി വിജയുടെ അമ്മ ശോഭ ചന്ദ്രശേഖര് ഇടപ്പെട്ടതായി വാര്ത്തകള് വന്നിരുന്നു. എങ്കിലും ഇരുപക്ഷത്ത് നിന്നും സ്ഥിരീകരണങ്ങള് പുറത്തുവന്നിരുന്നില്ല.
1996-ല് വിജയ്യുടെ കടുത്ത ഒരു ആരാധകിയായാണ് ലണ്ടന് വ്യവസായിയുടെ മകളായ സംഗീത നടനെ കാണാന് ചെന്നൈയിലെ സെറ്റിലെത്തുന്നത്. തുടര്ന്ന് പ്രണയത്തിലായ ഇരുവരും 1999 ഓഗസ്റ്റ് 25-നാണ് വിവാഹിതരായത്. വിജയ്യുടെ സിനിമാ കരിയറിലെ വലിയ വിജയങ്ങള്ക്ക് പിന്നില് സംഗീതയുടെ പിന്തുണ വലുതായിരുന്നു. ജേസണ് സഞ്ജയ്, ദിവ്യ സാഷ എന്നീ രണ്ട് മക്കളാണ് ഇവര്ക്കുള്ളത്. മകന് സഞ്ജയ് ഇതിനകം തന്നെ ചലച്ചിത്ര സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് ചുവടുവെച്ചുകഴിഞ്ഞു.