ഹിറ്റ് സ്ട്രീക്ക് തുടരുമോ സൂര്യ?, ഇനിയെത്തുക അരുൺ മതീശ്വരൻ ചിത്രത്തിൽ
ഒടുവിൽ ഇറങ്ങിയ ജിത്തു മാധവൻ സിനിമയായ സീൻ 260 കോടിയിലധികം കളക്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നേറുകയാണ്.
തമിഴകത്തെ വമ്പന് താരമാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 10 വര്ഷത്തോളമായി വമ്പന് തിയേറ്റര് വിജയങ്ങളില്ല എന്ന കുറവ് സൂര്യ 2026ല് തീര്ത്തത് തുടര്ച്ചയായ 3 വമ്പന് വിജയചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ്. കറുപ്പ് എന്ന സിനിമയില് ഹിറ്റ് സ്ട്രീക്കിന് തുടക്കം കുറിച്ച സൂര്യയുടെ പിന്നീടെത്തിയ ചിത്രങ്ങളായ വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ്, സീന് എന്നീ സിനിമകളും ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി 200 കോടി ക്ലബിലെത്തിയിരുന്നു.
ഒടുവില് ഇറങ്ങിയ ജിത്തു മാധവന് സിനിമയായ സീന് 260 കോടിയിലധികം കളക്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നേറുകയാണ്. സിനിമ 300 കോടി പിന്നിട്ടാല് വിജയ്ക്ക് ശേഷം ഒരേ വര്ഷത്തില് രണ്ട് 300 കോടി സിനിമകളില് നായകനാകുന്ന ആദ്യ കോളിവുഡ് താരമായി സൂര്യ മാറും. സീനിന് പിന്നാലെ ടിജെ ജ്ഞാനവേല് സിനിമയാണ് സൂര്യയുടേതായി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ളത്. ഇതിന് പിന്നാലെ സൂര്യ നായകനാവുക ഡിസി സംവിധായകന് അരുണ് മതേശ്വരന്റെ സിനിമയിലാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
Gopichand vs Suriya? A Powerful Face-Off Loading! #Suriya49 | #Suriya - #ArunMatheswaran - #Anirudh A perfect opportunity for #Gopichand to shine as a powerful antagonist. https://t.co/xpMtXkIZri— Filmyscoops (@Filmyscoopss) November 17, 2026
സര്വ്വം മായയിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ റിയ ഷിബുവായിരിക്കും സിനിമയിലെ നായികയെന്നാണ് സൂചന. സൂര്യയുടേയും ജ്യോതികയുടെയും നിര്മാണ കമ്പനി തന്നെയാകും സിനിമ നിര്മിക്കുക. തെലുങ്ക് താരമായ ഗോപിചന്ദ് സിനിമയില് വില്ലന് വേഷത്തിലെത്തുമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്.