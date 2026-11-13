ഒരു വർഷത്തിൽ മൂന്ന് 200 കോടി സിനിമകൾ, അപൂർവനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി സൂര്യ
ഒരു കലണ്ടര് വര്ഷത്തില് 200ലധികം കോടി ആഗോള കളക്ഷന് നേടുന്ന മൂന്ന് ചിത്രങ്ങള് നല്കുന്ന താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് ഇടം പിടിച്ച് സൂര്യ. ഈ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ തമിഴ് സിനിമാതാരമാണ് സൂര്യ. പുതിയ ചിത്രമായ സീന് റിലീസ് ചെയ്ത് 7 ദിവസം കൊണ്ടാണ് 200 കോടി നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. സൂര്യ നായകനായി ഈ വര്ഷമെത്തിയ കറുപ്പ്, വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ് എന്നീ സിനിമകളും 200 കോടി ബോക്സോഫീസില് നിന്ന് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ വര്ഷത്തെ സൂര്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയചിത്രമായി മാറിയ കറുപ്പ് ആഗോളബോക്സോഫീസില് നിന്നും 310 കോടി രൂപ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. സിനിമ ഇന്ത്യയില് നിന്ന് 198 കോടി രൂപ നെറ്റ് കളക്ഷനും നേടി. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ് 209 കോടി ആഗോള ബോക്സോഫീസ് കളക്ഷനും 122 കോടി ഇന്ത്യയില് നിന്നും സ്വന്തമാക്കിയത്. സീന് ആഗോള ബോക്സോഫീസില് നിന്നും 200 കോടി നേടിയപ്പോള് ഇന്ത്യയില് നിന്നുള്ള സിനിമയുടെ കളക്ഷന് 111 കോടി രൂപയാണ്.
ഇന്ത്യന് സിനിമയില് 2019ല് അക്ഷയ് കുമാറും 2023ല് ഷാറൂഖ് ഖാനും മാത്രമാണ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2019ല് അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ നാല് സിനിമകള്(കേസരി, മിഷന് മംഗള്,ഹൗസ്ഫുള് 4, ഗുഡ് ന്യൂസ്) 2023ല് ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ (പഠാന്, ജവാന്, ഡങ്കി) സിനിമകള് 200 കോടി ക്ലബില് ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.ALSO READ: ഉർവശി മദ്യപാനിയെന്നായിരുന്നു മനോജ് കെ ജയന്റെ ആരോപണം; കോടതിയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ