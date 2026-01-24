പുകയിലെ പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിച്ചാൽ 40 കോടി തരാമെന്ന്; പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു- സുനിൽ ഷെട്ടി

രേണുക വേണു|
ശനി, 24 ജനുവരി 2026
പുകയില പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിച്ചാൽ 40 കോടി തരമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കമ്പനി തന്നെ സമീപിച്ചെന്നും അവരുടെ മുഖത്തു നോക്കി താൻ അത് നിരസിച്ചെന്നും ബോളിവുഡ് താരം സുനിൽ ഷെട്ടി. പണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യില്ല എന്നും ഈ കാർക്കശ്യ നിലപാടിന് ശേഷം മറ്റൊരു പുകയില കമ്പനിയും തന്നെ സമീപിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നും സുനിൽ ഷെട്ടി പറഞ്ഞു. പീപ്പിങ് മൂൺ എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിലാണ് സുനിൽ ഷെട്ടിയുടെ തുറന്നുപറച്ചിൽ.
"ഒരു പുകയില കമ്പനി അവരുടെ പരസ്യത്തിനായി എന്നെ സമീപിച്ചു, എനിക്ക് 40 കോടി രൂപയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചു... ഞാൻ ഇതിൽ വീണുപോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ എന്ന്... എനിക്ക് പണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു പരസ്യത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കില്ല... ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യില്ല"- സുനിൽ ഷെട്ടി പറഞ്ഞു.
താൻ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒന്നിനേയും പ്രമോട്ട് ചെയ്യാൻ താൽപര്യമില്ല, താൻ സിനിമയിൽ എത്താൻ കാരണം ഈ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമാണ്. വളരേ ആരാധനയോടെയാണ് ഈ ശരീരത്തെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ബ്രാന്റുകളെ പ്രോത്സാഹിക്കുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തോടും
മനഃസാക്ഷിയോടും ചെയ്യുന്ന അനീതിയാണെന്നും സുനിൽ ഷെട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച് അതിന് പ്രചാരം നൽകുന്നതിന് ഷാറൂഖ് ഖാൻ, അക്ഷയ് കപൂർ തുടങ്ങിയവർക്കെതിരെ നിരന്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഉയരാറുണ്ട്. ഇതിനിടയിലാണ് ഇത്രയും വലിയ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടും പുകയില പരസ്യം നിരസിച്ചു എന്ന സുനിൽ ഷെട്ടിയുടെ തുറന്നുപറച്ചിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്.