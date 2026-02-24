'ടോക്സിക് കർമാടി'; സുദേവ് നായരുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:13 IST)
ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പാൻ-ഇന്ത്യൻ ചിത്രം 'ടോക്സിക്' (Toxic: A Fairy Tale for Grown-ups)
സിനിമയിലെ സുദേവ് നായരുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്. യഷ് നായകനാകുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ 'കർമാടി' എന്ന കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രത്തെയാണ് സുദേവ് നായർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സുദേവ് നായർ അഭിനയിച്ച അവസാന മൂന്ന് തെലുങ്ക് ചിത്രങ്ങളും വൻ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു. ജൂനിയർ എൻ.ടി.ആർ നായകനായ ദേവര, പവൻ കല്യാണിന്റെ ഒ.ജി , സങ്ക്രാന്തയിൽ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയ ചിരഞ്ജീവി ചിത്രം മന ശങ്കര വീര പ്രസാദ് ഗാരു എന്നിവയാണ് അവ.
1940-കൾ മുതൽ 1970-കൾ വരെയുള്ള പോസ്റ്റ്-കൊളോണിയൽ ഗോവയാണ് സിനിമയുടെ കഥാഭൂമി. മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെയും അധോലോക സംഘങ്ങളുടെയും വളർച്ചയും തകർച്ചയുമാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം. സിനിമയിൽ സുദേവിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ഏറെ ആഴവും സങ്കീർണ്ണതയും ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചനകൾ.
യഷ്, നയൻതാര, കിയാര അദ്വാനി, സുദേവ് നായർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന വൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നത്.
ഗീതു മോഹൻദാസിന്റെ സംവിധായക എന്ന നിലയിലുള്ള കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാൽവെപ്പാണ് ഈ ചിത്രം. യഷിനൊപ്പം ചേർന്ന് ഗീതു തന്നെ തിരക്കഥയൊരുക്കിയ ചിത്രത്തില് സംഗീതം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് രവി ബസ്രൂറിയാണ്. രാജീവ് രവിയാണ് ഛായാഗ്രഹണം. 2026 മാർച്ച് 19-ന് സിനിമ തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.