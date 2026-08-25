ആരാണ് ഇതെല്ലാം പടച്ചുവിടുന്നതെന്നറിയില്ല, ടോക്സിക്കിൽ ഗീതുവിനെ മാറ്റി യഷ് ഒരു സീൻ പോലും സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടില്ല : സുദേവ് നായർ
2 കാലഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് കൂടി പ്രാധാന്യമുള്ള ആക്ഷന് ഡ്രാമയായാണ് ടോക്സിക് ഒരുങ്ങുന്നത്.
കെജിഎഫ് എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം യഷ് നായകനാകുന്ന ടോക്സിക്കിനായി രാജ്യമാകെ വലിയ കാത്തിരിപ്പിലാണ്. കെജിഎഫ് എന്ന വമ്പന് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഗീതു മോഹന്ദാസ് ചിത്രത്തില് യഷ് എത്തുന്നു എന്ന വാര്ത്തകള് തന്നെ സിനിമാലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. വമ്പന് വിജയങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ഗീതുവിന് യഷിനെ വെച്ച് ഒരു മാസ് സിനിമ ഒരുക്കാനാകുമോ എന്നായിരുന്നു ആരാധകരുടെ സംശയം.
2 കാലഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് കൂടി പ്രാധാന്യമുള്ള ആക്ഷന് ഡ്രാമയായാണ് ടോക്സിക് ഒരുങ്ങുന്നത്. യഷ് ഇരട്ടവേഷത്തിലെത്തുന്നു എന്നതും സിനിമയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. കാര്യങ്ങള് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃതമായ സിനിമയുടെ ഔട്കമ്മില് യഷ് സംതൃപ്തനല്ലെന്നും പല രംഗങ്ങളും യഷ് വീണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യിച്ചെന്നും ഗീതു മോഹന്ദാസിനെ മാറ്റി സിനിമയിലെ പല രംഗങ്ങളും സംവിധാനം ചെയ്തത് യഷ് തന്നെയാണെന്നുമുള്ള തരത്തില് അഭ്യൂഹങ്ങള് ഇതിനിടയില് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഉയര്ന്നിരുന്നു. സിനിമയുടെ റിലീസ് തീയതി നീട്ടിയതായിരുന്നു ഈ അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് ഇടയാക്കിയത്. എന്നാല് ഈ അഭ്യൂഹങ്ങളെയെല്ലാം തള്ളി കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സിനിമയില് ഒരു നിര്ണായകവേഷം ചെയ്ത മലയാളി താരമായ സുദേവ് നായര്.
ഇത്തരം വാര്ത്തകളെല്ലാം വ്യാജമാണെന്ന് സുദേവ് പറയുന്നു. ആ റൂമറുകളൊന്നും തന്നെ സത്യമല്ല. ഈ സിനിമ പൂര്ണമായും ഗീതു മോഹന്ദാസ് എന്ന സംവിധായികയുടെ വിഷനാണ്. ഷെഡ്യൂള് ബ്രേയ്ക്കിനിടയില് ആരോ പടച്ചുവിട്ടതാണത്. പടം ഉപേക്ഷിച്ചെന്നും യഷ് ഗോസ്റ്റ് ഡയറക്ഷന് ചെയ്യുന്നുവെല്ലാം ഞാന് കേട്ടു. നെഗറ്റീവ് പരത്താനായി ആരോ ഉണ്ടാക്കിവിട്ട കാര്യമാണത്. ഞാന് അവിടെയുള്ള സമയത്തെല്ലാം ഗീതു തന്നെയാണ് എല്ലാ സീനും എടുത്തത്. യഷ് ഒന്നിലും കൈ കടത്താറില്ല. ഡയറക്ടര് എന്ത് പറയുന്നോ അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നു. ചില ടേക്കുകള് ഓക്കെയാണോ എന്നറിയാന് ക്യൂരിയോസിറ്റി കാണിക്കും. അത്രയ്ക്കും ഡെഡിക്കേറ്റഡാണ്. ചിത്രത്തില് തന്റെ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി മാത്രമെ തനിക്കറിയു എന്നും മുഴുവന് കഥ അറിയില്ലെന്നും സുദേവ് പറയുന്നു.ALSO READ: Jeeva Joseph and Aparna Thomas Divorce: അത് വെറും ഗോസിപ്പല്ല ! വേർപിരിഞ്ഞെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ജീവയും അപർണയും