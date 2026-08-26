സ്ത്രീകൾ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കും, കൃതിയെ വിമർശിച്ച കങ്കണയ്ക്കെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി
രക്ഷാബന്ധന് പരസ്യത്തിലെ വസ്ത്രധാരണത്തെച്ചൊല്ലി ബോളിവുഡ് നടി കൃതി സനോന്നേരെ ഉയര്ന്ന വിമര്ശനങ്ങള്ക്കും ട്രോളുകള്ക്കും എതിരെ പ്രതികരണവുമായി ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി. 'ഒരു സ്ത്രീ എന്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം, എവിടെ പോകണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യവും തീരുമാനവുമാണെന്നും അതിന്റെ പേരില് അവരെ ട്രൊള് ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സ്വന്തം ഇന്സ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെ കൃതി സനോന്റെ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ച രാഹുല് ഗാന്ധി, '#SmashThePatriarchy' എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടെയാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ജിവാ (GIVA) ജുവല്ലറി ബ്രാന്ഡിന്റെ രക്ഷാബന്ധന് പരസ്യത്തില് കൃതി സനോന് ഇന്ഡോ-വെസ്റ്റേണ് ശൈലിയില് വസ്ത്രം ധരിച്ചതാണ് വിവാദമായി മാറിയത്. ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവത്തില് ബിക്കിനിക്ക് സമാനമായി വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് കൃതി സനോണ് സഹോദരന് രാഖി കെട്ടിയതെന്ന് നടിയും ബിജെപി എം പിയുമായ കങ്കണ റണാവത്ത് വിമര്ശിച്ചിരുന്നു. ഈ വിമര്ശനത്തിനാണ് രാഹുല് മറുപടി നല്കിയത്.
അതേസമയം കങ്കണയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി കൃതി സനോണും രംഗത്ത് വന്നു. സ്ത്രീകള് എന്ത് ധരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങള് എന്നാണ് നിര്ത്തുക. അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് ബഹുമാനം നല്കുന്നത് എന്നാണ് നിര്ത്തുക. സഹോദരങ്ങള് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും സുരക്ഷാ വാഗ്ദാനവുമാണ് രക്ഷാബന്ധന്റെ കാതലെന്നും അതിന് വസ്ത്രധാരണവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും കൃതി ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.