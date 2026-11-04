  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. Sreeleela Joins Rajinikanth's Dharman; Big Star Cast for 2027 Pongal Release
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 4 November 2026 (17:02 IST)

രജനീകാന്തിന്റെ ധര്‍മനില്‍ ശ്രീലീലയും, പടം പൊങ്കല്‍ റിലീസായി തിയേറ്ററുകളില്‍

ജയിലര്‍ 2 വിന്റെ വമ്പന്‍ വിജയത്തിന് ശേഷമെത്തുന്ന സിനിമയെന്ന നിലയില്‍ ധര്‍മന് മുകളില്‍ വലിയ പ്രേക്ഷക പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്.

Rajinikanth Upcoming Movie
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (15:35 IST)
google-news
തമിഴ് സൂപ്പര്‍താരം രജനികാന്തിനെ നായകനാക്കി അശ്വത് മാരിമുത്തു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം 'ധര്‍മനില്‍' ഭാഗമായി ശ്രീലീലയും. സിനിമയുടെ നിര്‍മാതാക്കളായ രാജ് കമല്‍ ഫിലിംസ് ഇന്റര്‍നാഷണലാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കമല്‍ഹാസന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള രാജ് കമല്‍ ഫിലിംസ് ഇന്റര്‍നാഷണലും ടര്‍മറിക് മീഡിയയും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. കുറ്റവാളികള്‍ക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ഡോക്ടറുടെ വേഷത്തിലാണ് രജനീകാന്ത് സിനിമയിലെത്തുന്നത്. രജനീകാന്തിനൊപ്പം സിമ്രാന്‍, രാശി ഖന്ന, നയന്‍താര, രാം പൊതിനേനി, യോഗി ബാബു തുടങ്ങിയ വലിയ താരനിരയും സിനിമയിലുണ്ട്.
 
തെലുങ്ക് സിനിമയില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ ആരാധകവൃന്ദമുള്ള ശ്രീലീല കൂടി വരുന്നതോടെ താരസമ്പന്നമാണ് സിനിമ. 2026 സെപ്റ്റംബര്‍ 30ന് സിനിമയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഷൂട്ടിങ് ഷെഡ്യൂള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്നു. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ് സിനിമയുറ്റെ സംഗീതം നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. ജയിലര്‍ 2 വിന്റെ വമ്പന്‍ വിജയത്തിന് ശേഷമെത്തുന്ന സിനിമയെന്ന നിലയില്‍ ധര്‍മന് മുകളില്‍ വലിയ പ്രേക്ഷക പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. 2027 പൊങ്കല്‍ റിലീസായാകും സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുക. തമിഴിനൊപ്പം തെലുങ്ക്, ഹിന്ദു മുതലായ ഭാഷകളിലും സിനിമയെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
മണിരത്നത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിൽ സൂര്യയും ധനുഷും!, അണിയറയിൽ വമ്പൻ സിനിമയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ഗ്യാങ്, തലവൻ മമ്മൂട്ടി; വില്ലൻ ആസിഫോ?

മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ഗ്യാങ്, തലവൻ മമ്മൂട്ടി; വില്ലൻ ആസിഫോ?മമ്മൂട്ടിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമകളിൽ ആരാധകർ വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന പ്രൊജക്ടാണ് 'മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയ'. ഖാലിദ് റഹ്‌മാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ആസിഫ് അലിയും നസ്ലനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.

രാവണൻ അത്ര മോശക്കാരനല്ലെന്ന് സായ് പല്ലവി, രാവണനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സീതയോ?, നടിക്കെതിരെ വിമർശനം

രാവണൻ അത്ര മോശക്കാരനല്ലെന്ന് സായ് പല്ലവി, രാവണനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സീതയോ?, നടിക്കെതിരെ വിമർശനംനവംബര്‍ 5ന് ദീപാവലി റിലീസായാണ് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്. റിലീസിന് മുന്നോടിയായി ഒക്ടോബര്‍ 27ന് ലോസ് ആഞ്ചലസില്‍ സിനിമയുടെ പ്രത്യേക പ്രീമിയര്‍ ഷോ നടന്നിരുന്നു.

പെഡ്ഡിയിൽ മോശമായാണ് എന്നെ ചിത്രീകരിച്ചത്, എന്റെ പ്രിവിലേജ് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ.. ജാൻവി കപൂർ

പെഡ്ഡിയിൽ മോശമായാണ് എന്നെ ചിത്രീകരിച്ചത്, എന്റെ പ്രിവിലേജ് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ.. ജാൻവി കപൂർതെലുങ്കില്‍ രാം ചരണ്‍ നായകനായ പെഡ്ഡി എന്ന സിനിമയില്‍ തന്നെ ഒബ്ജക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ചിത്രീകരിച്ച രീതിയില്‍ പ്രതികരിച്ച് ബോളിവുഡ് താരം ജാന്‍വി കപൂര്‍. പ്രശസ്ത ചാറ്റ് ഷോയായ 'കോഫി വിത്ത് കരണ്‍ സീസണ്‍ 9'-ല്‍ കരണ്‍ ജോഹറുമായി സംസാരിക്കവെയാണ് താരം ഇതിനെ പറ്റി തുറന്ന് സംസാരിച്ചത്.

നായകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല, അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയുണ്ട്: താപ്‌സി പന്നു

നായകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല, അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയുണ്ട്: താപ്‌സി പന്നുതെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍ മാത്രമല്ല ബോളിവുഡിലും ഒട്ടേറെ വിജയസിനിമകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള നായികയാണ് താപ്‌സി പന്നു. യാതൊരു സിനിമാ പശ്ചാത്തലവുമില്ലാതെയെത്തി തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമകളില്‍ കഴിവ് തെളിയിച്ചാണ് താപ്‌സി ബോളിവുഡില്‍ തിളങ്ങിയത്.

നയൻതാര-കവിൻ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്: റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്

നയൻതാര-കവിൻ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്: റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്നയന്‍താരയും കവിനും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച തമിഴ് റൊമാന്റിക് ഡ്രാമ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു.

ആധാർ പോര, സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി നിർബന്ധം, എസ്ഐആറിൽ പേരില്ലാത്തവർ കുടുങ്ങും

ആധാർ പോര, സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി നിർബന്ധം, എസ്ഐആറിൽ പേരില്ലാത്തവർ കുടുങ്ങുംആധാര്‍ നമ്പറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പണം നല്‍കുന്ന രീതിക്ക് പകരമായി ബയോമെട്രിക്‌സും വോട്ടര്‍ ഐഡി നമ്പരുകളും ഉപയോഗിച്ച് പണം നല്‍കുന്ന സംവിധാനം ഉടന്‍ നിലവില്‍ വരുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രഞ്ജന്‍ സിങ്.

അവിടെ ഒരു ഗ്യാനേഷ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ട്രംപ് തോൽക്കില്ലായിരുന്നു, പരിഹസിച്ച് അഭിജീത് ദീപ്കെ

അവിടെ ഒരു ഗ്യാനേഷ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ട്രംപ് തോൽക്കില്ലായിരുന്നു, പരിഹസിച്ച് അഭിജീത് ദീപ്കെഅമേരിക്കന്‍ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് തിരിച്ചടി നേരിട്ടതിനു പിന്നാലെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെയും ബിജെപിയേയും പരിഹസിച്ച് സിജെപി നേതാവ് അഭിജീത് ദീപ്‌കെ.

നേഹാ ബോറ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ, ഹിന്ദുക്കളെ വെറുക്കുന്നവൾ കഠുവ ബലാത്സംഗ സമയത്തെ വീഡിയോ കുത്തിപൊക്കി ബിജെപി

നേഹാ ബോറ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ, ഹിന്ദുക്കളെ വെറുക്കുന്നവൾ കഠുവ ബലാത്സംഗ സമയത്തെ വീഡിയോ കുത്തിപൊക്കി ബിജെപിജമ്മു കശ്മീരിലെ കഠുവയില്‍ 8 വയസുകാരിയെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളില്‍ വെച്ച് ക്ഷേത്ര നടത്തിപ്പുക്കാരനുള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ നേഹ നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിന്റെ വീഡിയോയാണ് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാന്‍ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നത്.

ട്രംപിനെയും നെതന്യാഹുവിനെയും ഞങ്ങൾ വധിക്കും, ഇറാനിൽ കൂറ്റൻ ചിത്രങ്ങൾ

ട്രംപിനെയും നെതന്യാഹുവിനെയും ഞങ്ങൾ വധിക്കും, ഇറാനിൽ കൂറ്റൻ ചിത്രങ്ങൾടെഹ്‌റാനിലെ തിരക്കേറിയ എങ്കെലാബ് സ്‌ക്വയറില്‍ ഉയര്‍ന്ന കൂറ്റന്‍ ബില്‍ബോര്‍ഡില്‍ തലക്കുനിച്ച് അഴിക്കുള്ളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ട്രംപിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള്‍ ട്രംപിനെ വധിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ചിത്രത്തിനൊപ്പമുണ്ട്.

ഹിമാചലിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാൽ 2232 കോടി അധികബാധ്യത, ജിഎൻഎയിൽ നിന്ന് പിണറായിയുടെ കാലത്തും വൈദ്യുതി വാങ്ങി

ഹിമാചലിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാൽ 2232 കോടി അധികബാധ്യത, ജിഎൻഎയിൽ നിന്ന് പിണറായിയുടെ കാലത്തും വൈദ്യുതി വാങ്ങിഹിമാചല്‍ പ്രദേശില്‍ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാല്‍ സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാവുക 2232 കോടിയുടെ അധികബാധ്യതയെന്നും അതൊഴിവാക്കാനായാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ ജിഎന്‍എ വഴി വൈദ്യുതി വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍.