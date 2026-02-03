രേണുക വേണു|
Last Updated:
ചൊവ്വ, 3 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:15 IST)
<img style="border: 1px solid #DDD; margin-right: 0px; float: none; z-index: 0;" class="imgCont" src="https://nonprod-media.webdunia.com/public_html/_media/ml/img/article/2026-02/03/full/1770103660-4699.jpg" align="center" title="'എന്റെ കരിയറും കുടുംബവും രണ്ടും രണ്ടാണ്" ;="" വിവാഹശേഷം="" തന്റെ="" ജീവിതത്തിലുണ്ടായ="" മാറ്റത്തെ="" കുറിച്ച്="" ശോഭിത="" ധൂലിപാല"="" width="1200" height="900" al"Sobhita, shobitha dhulipala,shobitha dhulipala
news, Naga Chaitanya, ശോഭിത, ശോഭിത
ധൂലിപാല, ശോഭിത
<img style="border: 1px solid #DDD; margin-right: 0px; float: none; z-index: 0;" class="imgCont" src="https://nonprod-media.webdunia.com/public_html/_media/ml/img/article/2026-02/03/full/1770104655-4963.jpg" align="center" title="'എന്റെ കരിയറും കുടുംബവും രണ്ടും രണ്ടാണ്" ;="" വിവാഹശേഷം="" തന്റെ="" ജീവിതത്തിലുണ്ടായ="" മാറ്റത്തെ="" കുറിച്ച്="" ശോഭിത="" ധൂലിപാല"="" width="1200" height="900" alt="Sobhita, shobitha dhulipala,shobitha dhulipala news, Naga Chaitanya, ശോഭിത, ശോഭിത ധൂലിപാല, ശോഭിത ധൂലിപാല, നാഗ ചൈതന്യ,">
shobitha dhulipala
"കുറുപ്പ്' എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതയായ നടിയാണ് ശോഭിത ധൂലിപാല. 2024ലാണ് ശോഭിതയും തെലുങ്ക് താരം നാഗചൈതന്യയും വിവാഹിതരായത്. വിവാഹശേഷം സിനിമയിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഇടവേള എടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നടി. ‘ചീകാടിലോ’ എന്ന തെലുങ്ക് ചിത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും സജീവമാകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന താരം വിവാഹശേഷം തന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
തെലുങ്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയില് വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള അക്കിനേനി കുടുംബത്തിന്റെ മരുമകളായി എത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള മാറ്റത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു നടിയോടുള്ള ചോദ്യം. കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ജോലിയിലെ തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നടി പറയുന്നു.
"എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വര്ഷമായതേയുള്ളൂ. എന്റെ കരിയറും ജോലിയും എല്ലാം എന്റെ സ്വതന്ത്രയാത്രയില് നിന്നും ഉണ്ടായതാണ്. അതെ ഞാന് വിവാഹിതയാണ്, വലിയൊരു സിനിമ പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാല് എന്റെ ജോലി അതില് നിന്നും തീര്ത്തും വേറിട്ടതാണ്. അവരെ ഞാന് കാണുന്നത് എന്റെ കുടുംബമായിട്ടാണ്, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ടല്ല"- ശോഭിത പറഞ്ഞു
അതേസമയം തന്റെ ഭക്ഷണ ശീലത്തെ കുറിച്ച് ശോഭിത നടത്തിയ രസകരമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ സോഷ്യല് മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. തനിക്ക് പാചകം ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെന്നും വിശക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയെന്നും ശോഭിത പറയുന്നു. താനൊരു വലിയ ഭക്ഷണപ്രിയയാണ്, ഹൈദരാബാദിലെ നല്ല ഭക്ഷണശാലകളെക്കുറിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളോട് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്, ഏകദേശം 15 വർഷത്തോളം മുംബൈയിൽ ജീവിച്ച തനിക്ക് അവിടുത്തെ ബൺ മസ്ക ഏറെ ഇഷ്ടമാണെന്നും ശോഭിത പറയുന്നു