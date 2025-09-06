നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ശനി, 6 സെപ്റ്റംബര് 2025 (10:35 IST)
തനിക്ക് ഒരു ട്രാന്സ്ജെന്ഡറുടെ വേഷം ചെയ്യാന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് നടി ശോഭന. തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളോട് ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചുവെന്നും അത്തരമൊരു വേഷത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ശോഭന
പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയുടെ ഓണശോഭയിൽ എന്ന ഓണം സ്പെഷ്യല് അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നടി.
'എനിക്ക് ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് വേഷം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഒന്നു രണ്ട് തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയൊന്നും ആക്സപ്റ്റ് ചെയ്യില്ലെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. മമ്മൂക്കയെ ആക്സപറ്റ് ചെയ്തില്ലെയെന്ന് ഞാന് ചോദിച്ചു. ഐ ആം വെയ്റ്റിങ്. അങ്ങനെയൊരു വേഷം വരുമ്പോള് രൂപത്തില് മാറ്റം ചെയ്യണം. ഇത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. അത് ചെയ്യണം', ശോഭന പറഞ്ഞു.
മമ്മൂട്ടിയുടെ കാതല് ദ കോര് എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായവും ശോഭന പങ്കുവെച്ചു. മമ്മൂക്ക
ഫൻ്റാസ്റ്റിക് നടനാണെന്നും അതുകൊണ്ട് മമ്മൂക്കയുടെ സിനിമയില് എന്താണ് അത്ഭുതമെന്നും ശോഭന പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോള് ചെയ്തു. അതാണ് ഒരു ആക്ടറിന്റെ ജോലിയെന്നും മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹോമോസെക്ഷ്വല് കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശോഭന മറുപടി നല്കി.