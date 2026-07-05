അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്, അമ്മയിലെ പവർ ഗ്രൂപ്പിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാനാവില്ല, മോഹൻലാൽ പോലും രാജി വെച്ചില്ലെ: ശ്വേതാ മേനോൻ
- ശ്വേതാ മേനോൻ പറയുന്നതിൽ വിശ്വാസമില്ല, സത്യമാണെന്ന് മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും പരസ്യമായി പറയട്ടെ : അൻസിബ
- ടിനി ടോമിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പോലും ശ്വേത മേനോൻ തയ്യാറായില്ല, സംരക്ഷിക്കാൻ വുമൺ കാർഡ് ഇറക്കി
- ഭൂരിഭാഗവും മണ്ടന്മാർ, തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർ, അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള രാജി സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയെന്ന് ജോയ് മാത്യു
- 'അമ്മ'യിലെ അധികാരത്തർക്കം: 'സംഘടനയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല', അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിക്ക് നിയമസാധുതയില്ലെന്ന് ശ്വേത മേനോൻ
ശ്വേതാ മേനോൻ ദേശീയവാദിയും മോദിഭക്തയും, ബിജെപി അംഗമല്ല: എസ് സുരേഷ്
ഒട്ടേറെ താരങ്ങള് ബിജെപിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരായുണ്ട്. പണത്തിന്റെ പേരില് താരങ്ങളെ അപമാനിക്കരുത്.
ശ്വേതാ മേനോന് ബിജെപി പ്രതിനിധിയായല്ല അമ്മ പ്രസിഡന്റായതെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് എസ് സുരേഷ്. ശ്വേതാ മേനോന് ബിജെപിക്ക് സ്ഥാനാര്ഥികളെ ലഭിക്കാനായി പണം വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ശ്വേതയെ പ്രസിഡന്റായി തിരെഞ്ഞെടുത്ത് സിനിമാ മേഖലയില് ഉള്ളവരാണെന്നും ശ്വേത ദേശീയവാദിയും മോദി ഭക്തയുമാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും അവര് ബിജെപി അംഗമല്ലെന്ന് എസ് സുരേഷ് പറഞ്ഞു.
ഒട്ടേറെ താരങ്ങള് ബിജെപിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരായുണ്ട്. പണത്തിന്റെ പേരില് താരങ്ങളെ അപമാനിക്കരുത്. സുരേഷ് ഗോപി ഇന്ന് സജീവമായി അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് എത്ര കോടി അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു. അതെല്ലാം ത്യജിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മോദിയ്ക്കും ദേശീയതയ്ക്കുമൊപ്പം എത്തിയത്. ഇങ്ങനെയുള്ള മാതൃകകള് രാജ്യത്ത് ഏറെയുണ്ട്. അവരെ അപമാനിക്കാന് അനുവദിക്കില്ല.
ശ്വേത മേനോന് അമ്മയുടെ ചുമതലയിലെത്തിയപ്പോള് ബിജെപി അമ്മ പിടിച്ചെടുക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന പ്രചാരണമുണ്ടായി അത് തെറ്റാണ്. സിപിഎം എംപി ഇന്നസെന്റ് അമ്മയുടെ തലപ്പത്ത് എത്തിയപ്പോഴോ കോണ്ഗ്രസ് എംഎല്എ രമേശ് പിഷാരടി എത്തിയപ്പോഴോ സിപിഎമ്മോ കോണ്ഗ്രസോ അമ്മയെ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണെന്ന് തങ്ങള് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും എസ് സുരേഷ് വ്യക്തമാക്കി.