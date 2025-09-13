നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ശനി, 13 സെപ്റ്റംബര് 2025 (11:14 IST)
ബോളിവുഡ് താരം ദിഷ പഠാനിയുടെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം. ബൈക്കിലെത്തിയ അജ്ഞാതര് വീടിന് നേരെ വെടിയുതിര്ക്കുകയായിരുന്നു.
യുപിയിലെ ബറേലിയിലെ താരത്തിന്റെ വീടിന് നേർക്കാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ലോറന്സ് ബിഷ്നോയിയുമായി ബന്ധമുള്ള ഗോള്ഡി ബ്രാറിന്റെ ഗുണ്ടാ സംഘം ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ദിഷയുടെ സഹോദരിയും ഇന്ത്യന് ആര്മിയില് മേജറുമായിരുന്ന ഖുഷ്ബു പഠാനി നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കം. ആര്മിയില് നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷം ഖുഷ്ബു സോഷ്യല് മീഡിയ ഇന്ഫ്ളുവന്സറായും വെല്നസ് കോച്ചായും ശ്രദ്ധ നേടി വരികയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് താരം ഈയ്യടുത്ത് ഹിന്ദു ആത്മീയ നേതാവ് അനിരുദ്ധാചാര്യ മഹാരാജിനെതിരെ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.
അനിരുദ്ധാചാര്യ മഹാരാജ് സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളെ വിമര്ശിക്കുകയായിരുന്നു ഖുഷ്ബു. എന്റെ മുമ്പില് വച്ചാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കില് പാഠം പഠിപ്പിച്ചേനെ എന്നാണ് ഖുഷ്ബു പറഞ്ഞത്. എന്നാല് ഖുഷ്ബുവിന്റെ വിമര്ശനം മറ്റൊരു ആത്മീയ നേതാവ് പ്രേമാനന്ദ് മഹാരാജിനെതിരെയുള്ളതാണെന്ന് ചിലര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ഇതോടെ താരത്തിനെതിരെ സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ വ്യാപക ആക്രമണം തന്നെ നടക്കുകയായിരുന്നു.
തനിക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങള്ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഖുഷ്ബു അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ആക്രമണം. വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്ച്ചെ മൂന്നരയോടെയായിരുന്നു വീടിനെതിരെ ആക്രമണമുണ്ടാകുന്നത്. ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ട് പേര് വീടിന് നേരെ വെടിയുതിര്ത്ത ശേഷം രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില് കുടുംബം പൊലീസിനെ സമീപിക്കുകയും പരാതി നല്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഗോള്ഡി ബ്രാറിന്റെ സംഘത്തിലെ അംഗമായ വീരേന്ദ്ര ചരണ് ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു. ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയായിരുന്നു വീരേന്ദ്ര ചരണ് ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തത്.
''ഞങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ അവഹേളിച്ചാല് വെറുതെ വിടില്ല. ഇതൊരു ട്രെയ്ലര് മാത്രമായിരുന്നു. അവളോ, മറ്റാരെങ്കിലുമോ ഞങ്ങളുടെ ഇനി അപമാനിച്ചാല്, അവരുടെ വീട്ടില് ഒരാള് പോലും പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. അത് അവള്ക്കുള്ള സന്ദേശം മാത്രമല്ല. ഫിലിം ഇന്ഡസ്ട്രിയിലെ എല്ലാവര്ക്കുമുള്ളതാണ്'' എന്നും കുറിപ്പില് പറയുന്നുണ്ട്.