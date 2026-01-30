വെള്ളി, 30 ജനുവരി 2026
"പ്ലാൻ ചെയ്തതൊക്ക പാളിപ്പോയി, ജീവിതം വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വരപോലെയാണ്" ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ

"ആകെ സാധ്യതയുള്ളത് പാർട്നേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലാണ്. അക്കാര്യത്തിലും എനിക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റി"

രേണുക വേണു| Last Modified വെള്ളി, 30 ജനുവരി 2026 (13:25 IST)
താൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് നടൻ ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ. മാതൃഭൂമി അക്ഷരോത്സവത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വരച്ച വരയിലൂടെ പോകാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എനിക്ക് നടക്കാറില്ല, നമ്മള്‍ വരയ്ക്കുന്നതെല്ലാം വെള്ളത്തില്‍ വരച്ച വര പോലെയാണെന്ന് ഷൈൻ പറഞ്ഞു.

"എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്ലാന്‍ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്, നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. എന്തിനേറെ പറയുന്നു അച്ഛനേയും അമ്മയേയും പോലും നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് മക്കളേയും പറ്റില്ല. ആകെ സാധ്യതയുള്ളത് പാർട്നേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലാണ്. അക്കാര്യത്തിലും എനിക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റി"-
നടൻ പറഞ്ഞു

അതേസമയം നല്ല നടന്‍ എന്നത് നോക്കിയോ, ആണ്‍-പെണ്‍ വ്യത്യാസത്തിലോ ഒന്നും അല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നും മാര്‍ക്കറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമകെളെല്ലാം വരുന്നത് എന്നും നടൻ പറയുന്നു. ഇപ്പോഴും പല അഭിനേത്രികൾ വാങ്ങുന്ന വേതനം പോലും തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ പറഞ്ഞു.


