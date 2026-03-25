ഷറഫുദ്ദീന്റെ നായികയായി ബിന്ദു പണിക്കരുടെ മകള്‍ കല്യാണി, 'മധുവിധു' ടീസര്‍ പുറത്ത്

പ്രശസ്ത നടി ബിന്ദു പണിക്കരുടെ മകള്‍ കല്യാണി പണിക്കര്‍ നായികയായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളില്‍ ഒന്ന്.

Sharaf u dheen,Madhuvidhu teaser, Kalyani, Mollywood
രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 25 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:00 IST)
മലയാള സിനിമയിലെ യുവതാരങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധേയനായ ഷറഫുദ്ദീനെ നായകനാക്കി വിഷ്ണു അരവിന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'മധുവിധു' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടീസര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. പൂര്‍ണ്ണമായും ഒരു ഫാമിലി റൊമാന്റിക് കോമഡി എന്റര്‍ടെയ്നറായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം മെയ് ഒന്നിന് തീയേറ്ററുകളിലെത്തും. പ്രശസ്ത നടി ബിന്ദു പണിക്കരുടെ മകള്‍ കല്യാണി പണിക്കര്‍ നായികയായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളില്‍ ഒന്ന്.

അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില്‍ വിനായക അജിത് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത് ചിത്രമാണിത്. അഞ്ച് പുരുഷന്മാര്‍ മാത്രം താമസിക്കുന്ന, സ്ത്രീകള്‍ ഇല്ലാത്ത ഒരു വീടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം കഥ പറയുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് ടീസര്‍ നല്‍കുന്നത്. ആദ്യാവസാനം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ചിരി സമ്മാനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍ ടീസറില്‍ ഉടനീളമുണ്ട്.

'ഷൈലോക്ക്', 'മധുര മനോഹര മോഹം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയരായ ബിബിന്‍ മോഹന്‍, ജയ് വിഷ്ണു എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'ഹൃദയം', 'ഖുഷി' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തരംഗമായ ഹിഷാം അബ്ദുള്‍ വഹാബാണ് സംഗീത സംവിധാനം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത്.

ഷറഫുദ്ദീനും കല്യാണിക്കും പുറമെ ജഗദീഷ്, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, സായ് കുമാര്‍, ശ്രീജയ, അമല്‍ ജോസ്, സഞ്ജു മധു, ബിന്ദു പണിക്കര്‍ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. വിശ്വജിത് ഒടുക്കത്തില്‍ ഛായാഗ്രഹണവും ക്രിസ്റ്റി സെബാസ്റ്റ്യന്‍ എഡിറ്റിംഗും നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു. കുടുംബപ്രേക്ഷകരെയും യുവാക്കളെയും ഒരേപോലെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ചിത്രം അവധിക്കാല റിലീസായി മെയ് ഒന്നിന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും.


