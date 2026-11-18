സാരി ട്രെഡീഷണൽ വസ്ത്രമാണെന്ന് പലരും പറയുന്നു, എന്നാൽ ഏറ്റവും സെക്സിയായി ധരിക്കാവുന്ന ഒന്ന് കൂടിയാണ്: ഷംന കാസിം
ജയിലര് 2 വമ്പന് ഹിറ്റായി മാറിയപ്പോള് ആളുകളെല്ലാം ആഘോഷിച്ച ഗാനമായിരുന്നു അലാ ബോലെലോ എന്ന പാര്ട്ടി സോംഗ്. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദര് സംഗീതമൊരുക്കിയ പാട്ട് പതിവ് ഐറ്റം സോങ്ങുകളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഗ്ലാമറസ് വേഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു. നടി ഷംന കാസിമായിരുന്നു ഗാനരംഗത്തില് നൃത്തം ചെയ്തിരുന്നത്.
ഇപ്പോഴിതാ ഈ ഗാനരംഗത്തെ പറ്റി രസകരമായ ചില കാര്യങ്ങള് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷംന. ഗ്ലാമറസായ വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കാന് തനിക്ക് പ്രയാസമാണെന്നാണ് ഷംന പറയുന്നു. അതേസമയം സാരി ട്രെഡീഷണല് വസ്ത്രമാണെങ്കിലും സെക്സിയായി ധരിക്കാവുന്ന ഒന്നാണെന്നും ഷംന പറയുന്നു. എന്റെ അലമാരയില് നിറച്ചും സാരിയാണ്. ഇപ്പോഴാണ് സാരിയില് നിന്നൊരു ബ്രേയ്ക്കെടുത്തത്. കുറച്ചൊന്ന് വണ്ണം കുറച്ച് വേണം വീണ്ടും സാരിയിലെക്ക് മടങ്ങിവരാന്.
എനിക്ക് സാരിയോട് പണ്ടേ ക്രെയ്സാണ്. 18-19 വയസിലെല്ലാം ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോകുമ്പോഴെല്ലാം അമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്തിനാണ് നീ സാരി ഉടുക്കുന്നതെന്ന്. എനിക്കിത് പോലെ സ്പെഷ്യല് സോങ്ങുകള് കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തില് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം ഞാന് കോസ്റ്റ്യൂമിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫിഗര് വെണം. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാന് അങ്ങനെയുള്ള ഔട്ട്ഫിറ്റുകള് ധരിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നത്. കാവാല പോലെ ഒരു പാട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കില് ഞാന് നോ പറയും.
ആ ഡാന്സ് എനിക്ക് പറ്റുമായിരിക്കും എന്നാല് ആ കോസ്റ്റ്യൂം എനിക്ക് പറ്റില്ല. സംവിധായകന് അലാ ബോലെലോ പാട്ടിനെപറ്റി എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോള് ഞാനാദ്യം ചോദിച്ചത് എന്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് എന്താണെന്നാണ്. മാം ഇത് കുര്ച്ചി മടത്തപ്പെട്ടി പോലെ സാരിയാണ്. നിങ്ങളുടെ കംഫര്ട്ട് സോണ്. എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ആ പാട്ടിന്റെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഡാന്സേഴ്സാണ്. എന്നെക്കാളും അഭിനന്ദനം നല്കേണ്ടത് അവര്ക്കാന്. 6 ദിവസങ്ങള് കൊണ്ടാണ് ഗാനരംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഷംന പറഞ്ഞു.