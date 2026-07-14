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ഹാപ്പി റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ്, സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ബന്ധങ്ങളിൽ കുടുങ്ങരുത് : സാനിയ അയ്യപ്പൻ
മലയാളികള്ക്ക് ഒരു ആമുഖത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത താരമാണ് സാനിയ അയ്യപ്പന്. ഡീ ഫോര് ഡാന്സ് എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെയെത്തിയ സാനിയ അയ്യപ്പന് ക്വീന്, ലൂസിഫര് ,പതിനെട്ടാം പടി തുടങ്ങിയ നിരവധി സിനിമകളില് ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങളിലെത്തിയിരുന്നു. കല്യാണി എന്ന മ്യൂസിക് വീഡിയോയിലൂടെ ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടാനും താരത്തിനായിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യല് മീഡിയയിലും മോഡലിങ്ങിലും സജീവമായ താരം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള് വൈറലാവുക പതിവാണ്. ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ പ്രണയബന്ധങ്ങളെ പറ്റിയും വിവാഹസങ്കല്പങ്ങളെ കുറിച്ചും തുറന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് താരം.
നിലവില് താന് ഇപ്പോഴൊരു ഹാപ്പി റിലേഷന്ഷിപ്പിലാണെന്നും എന്നാല് വിവാഹം എന്നത് ഉടനില്ലെന്നും സാനിയ പറയുന്നു. സെല്ഫ് റെസ്പെക്ട് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രണയബന്ധങ്ങളില് കുടുങ്ങിപോകരുതെന്നും സാനിയ പറയുന്നു. കൂട്ടുകാരിയുടെ വിവാഹം അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്കും വിവാഹപ്രായമായി എന്ന ചിന്ത വന്നത്. അമ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോള് ചിലര്ക്കൊക്കെ മക്കളായ കാര്യം അമ്മ ഓര്മിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോഴൊരു ഹാപ്പി റിലേഷന്ഷിപ്പിലാണ്. ഉടന് വിവാഹം കഴിക്കാന് പ്ലാനില്ല. റിലേഷന്ഷിപ്പിലുള്ള എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്. സെല്ഫ് റെസ്പെക്ട് കളഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളില് കുടുങ്ങരുത്. നമ്മുടെ ബന്ധം ടോക്സിക്കാണെന്ന് ചുറ്റുമുള്ളവര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കില് രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കാന് തയ്യാറാകണം. സാനിയ പറയുന്നു.
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സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ യുട്യൂബർ തൊപ്പിക്കെതിരെ (നിഹാദ്) ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കാൻ പൊലീസ്. തൊപ്പി എറണാകുളം വിട്ടതായാണ് പൊലീസിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം. വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള തീരുമാനം.