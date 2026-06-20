  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. Samantha Ruth Prabhu's Maa Inti Bangaram Opens Strong with ₹10 Crore Worldwide
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 20 June 2026 (15:50 IST)

മാ ഇൻ്റി ബംഗാരം, ബോക്സോഫീസിൽ തീയായി സാമന്ത ചിത്രം, ആദ്യദിനം നേടിയത് 10 കോടിയിലേറെ

ചിത്രത്തില്‍ സ്വര്‍ണ എന്ന സാധാരണക്കാരിയായാണ് സാമന്തയെത്തുന്നത്.

Samantha Ruth Prabhu, Maa inti Bangaram, Tollywood News, Samantha movie
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Sat, 20 Jun 2026 (15:50 IST) Updated: Sat, 20 Jun 2026 (15:31 IST)
google-news
സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തെലുങ്ക് ആക്ഷന്‍-ഫാമിലി ഡ്രാമ മാ ഇന്റി ബംഗാരത്തിന് മികച്ച പ്രേക്ഷകപ്രതികരണം.ബി.വി. നന്ദിനി റെഡ്ഡി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം റിലീസ് ദിനത്തില്‍ ലോകമെമ്പാടുമായി 10.75 കോടി രൂപയാണ് ആദ്യദിനത്തില്‍ നേടിയത്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് 6.20 കോടിയും വിദേശവിപണിയില്‍ നിന്ന് 4.0 കോടിയുമാണ് സിനിമ കളക്റ്റ് ചെയ്തത്. സാമന്ത സോളോ നായികയായി വന്ന സിനിമകളില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച കളക്ഷനാണിത്.
 
ചിത്രത്തില്‍ സ്വര്‍ണ എന്ന സാധാരണക്കാരിയായാണ് സാമന്തയെത്തുന്നത്. ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളാല്‍ സമ്പന്നമായ സിനിമയില്‍ സാമന്തയെ കൂടാതെ ഗുല്‍ഷന്‍ ദേവയ്യ, ഗൗതമി, ദിഗന്ത് എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സന്തോഷ് നാരായണനാണ് സംഗീത സംവിധാനം നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളിലെ സാമന്തയുടെ പ്രകടനത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം പഴകിയ കഥയാണെന്ന പോരായ്മ സിനിമയ്‌ക്കെതിരെ ഉയരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും കുറഞ്ഞ ബജറ്റില്‍ ഒരുക്കിയ സിനിമ അടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ തന്നെ ഹിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് സ്വന്തമാക്കാനാണ് സാധ്യത.
 
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി നായികാപ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകളിലൂടെ വ്യത്യസ്തമായ വഴിയിലാണ് സാമന്ത സഞ്ചരിക്കുന്നത്. യശോദ എന്ന സിനിമ ശരാശരി വിജയമായതിന് പിന്നാലെ മാ ഇന്റി ബംഗാരത്തിലൂടെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് സാമന്ത നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
International Yoga Day : 13 വർഷം മുൻപുണ്ടായ രോഗാവസ്ഥ, പിസിഒഎസും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറിയത് യോഗ കാരണം : സംയുക്ത വർമ

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾ

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾയഥാര്‍ഥ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതിരാജ തന്റെ കാമറ തിരിച്ചുവെച്ചു. ഗ്രാമീണ ജീവിതം അതിന്റെ പച്ചയായ തലത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതിരാജ വിപ്ലവം തീര്‍ത്തത്.

ടിനി ടോമിനെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി അന്‍സിബ ഹസന്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്ന് പരാതി

ടിനി ടോമിനെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി അന്‍സിബ ഹസന്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്ന് പരാതിതനിക്കെതിരെ തുടര്‍ച്ചയായി സൈബര്‍ അധിക്ഷേപം നടത്തുന്നുവെന്നും വര്‍ഗീയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തണമെന്നും പരാതിയില്‍ അന്‍സിബ പറയുന്നു.

മോഹൻലാലും മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ് സംവിധായകനും ഒന്നിക്കുന്നു?

മോഹൻലാലും മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ് സംവിധായകനും ഒന്നിക്കുന്നു?അതേസമയം മോഹൻലാലോ ചിദംബരമോ ഈ പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല

അൻസിബയുടെ ഡിഎൻഎ ശരിയല്ലെന്ന് ടിനി ടോം പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മിപ്രിയക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയെന്ന് നീന കുറുപ്പ്

അൻസിബയുടെ ഡിഎൻഎ ശരിയല്ലെന്ന് ടിനി ടോം പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മിപ്രിയക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയെന്ന് നീന കുറുപ്പ്ടിനി ടോമിനെതിരെ നടിയും അമ്മ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന അന്‍സിബ ഹസന്‍ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെ ശരിവെച്ച് നീന കുറുപ്പ്.

വെടിനിർത്തൽ കരാർ വന്ന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം, തെക്കൻ ലെബനനിൽ വൻ ആക്രമണവുമായി ഇസ്രായേൽ, 5 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

വെടിനിർത്തൽ കരാർ വന്ന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം, തെക്കൻ ലെബനനിൽ വൻ ആക്രമണവുമായി ഇസ്രായേൽ, 5 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ നടത്തിയ വ്യോമ- ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങളില്‍ അഞ്ച് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ലെബനന്റെ ഔദ്യോഗിക വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയായ എന്‍എന്‍എ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ടോടെയായിരുന്നു യുഎസിന്റെയും ഖത്തറിന്റെയും മധ്യസ്ഥതയില്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാറില്‍ ഇസ്രായേലും ഹിസ്ബുള്ളയും ഒപ്പുവെച്ചത്.

ഔദാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പോയത്, ഇനി കാല് പിടിക്കാനില്ല, മുഖ്യമന്ത്രി അഹങ്കാരിയെന്ന് സുകുമാരൻ നായർ

ഔദാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പോയത്, ഇനി കാല് പിടിക്കാനില്ല, മുഖ്യമന്ത്രി അഹങ്കാരിയെന്ന് സുകുമാരൻ നായർപുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി അഹങ്കാരിയാണെന്നാണ് സുകുമാരന്‍ നായര്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. പെരുന്നയിലെ എന്‍എസ്എസ് ആസ്ഥാനത്ത് എന്‍എസ്എസിന്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് സുകുമാരന്‍ നായരുടെ വിമര്‍ശനം.

2047ന് മുമ്പ് ഇന്ത്യ സിക്കിള്‍ സെല്‍ അനീമിയ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം ചെയ്യും: പ്രസിഡന്റ് മുര്‍മു

2047ന് മുമ്പ് ഇന്ത്യ സിക്കിള്‍ സെല്‍ അനീമിയ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം ചെയ്യും: പ്രസിഡന്റ് മുര്‍മുഅതേസമയം രോഗത്തെ നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്നും രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളര്‍ത്തുന്നതിന് കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള യുഎസ്-ഇറാന്‍ കരാര്‍: ഹോര്‍മുസില്‍ കപ്പല്‍ ഗതാഗതം വര്‍ദ്ധിച്ചു

യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള യുഎസ്-ഇറാന്‍ കരാര്‍: ഹോര്‍മുസില്‍ കപ്പല്‍ ഗതാഗതം വര്‍ദ്ധിച്ചുഏപ്രില്‍ മധ്യത്തിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന സംഖ്യയാണിതെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമുദ്ര ട്രാക്കിംഗ് സ്ഥാപനമായ AXSMarineന്റെ കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; രാസവസ്തുക്കള്‍ ചേര്‍ത്ത മത്സ്യം കഴിച്ച് നിരവധി പേര്‍ ആശുപത്രിയില്‍

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; രാസവസ്തുക്കള്‍ ചേര്‍ത്ത മത്സ്യം കഴിച്ച് നിരവധി പേര്‍ ആശുപത്രിയില്‍വ്യാപകമായ പരിഭ്രാന്തിക്ക് കാരണമായ ഈ സംഭവം സീസണല്‍ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം മൂലമുണ്ടായ രൂക്ഷമായ മത്സ്യക്ഷാമം കച്ചവടക്കാര്‍ എങ്ങനെ മുതലെടുക്കുന്നുവെന്ന് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.