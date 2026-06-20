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മാ ഇൻ്റി ബംഗാരം, ബോക്സോഫീസിൽ തീയായി സാമന്ത ചിത്രം, ആദ്യദിനം നേടിയത് 10 കോടിയിലേറെ
ചിത്രത്തില് സ്വര്ണ എന്ന സാധാരണക്കാരിയായാണ് സാമന്തയെത്തുന്നത്.
സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തെലുങ്ക് ആക്ഷന്-ഫാമിലി ഡ്രാമ മാ ഇന്റി ബംഗാരത്തിന് മികച്ച പ്രേക്ഷകപ്രതികരണം.ബി.വി. നന്ദിനി റെഡ്ഡി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം റിലീസ് ദിനത്തില് ലോകമെമ്പാടുമായി 10.75 കോടി രൂപയാണ് ആദ്യദിനത്തില് നേടിയത്. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് 6.20 കോടിയും വിദേശവിപണിയില് നിന്ന് 4.0 കോടിയുമാണ് സിനിമ കളക്റ്റ് ചെയ്തത്. സാമന്ത സോളോ നായികയായി വന്ന സിനിമകളില് ഏറ്റവും മികച്ച കളക്ഷനാണിത്.
ചിത്രത്തില് സ്വര്ണ എന്ന സാധാരണക്കാരിയായാണ് സാമന്തയെത്തുന്നത്. ആക്ഷന് രംഗങ്ങളാല് സമ്പന്നമായ സിനിമയില് സാമന്തയെ കൂടാതെ ഗുല്ഷന് ദേവയ്യ, ഗൗതമി, ദിഗന്ത് എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സന്തോഷ് നാരായണനാണ് സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആക്ഷന് രംഗങ്ങളിലെ സാമന്തയുടെ പ്രകടനത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം പഴകിയ കഥയാണെന്ന പോരായ്മ സിനിമയ്ക്കെതിരെ ഉയരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും കുറഞ്ഞ ബജറ്റില് ഒരുക്കിയ സിനിമ അടുത്ത ദിവസങ്ങളില് തന്നെ ഹിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് സ്വന്തമാക്കാനാണ് സാധ്യത.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ഷങ്ങളായി നായികാപ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകളിലൂടെ വ്യത്യസ്തമായ വഴിയിലാണ് സാമന്ത സഞ്ചരിക്കുന്നത്. യശോദ എന്ന സിനിമ ശരാശരി വിജയമായതിന് പിന്നാലെ മാ ഇന്റി ബംഗാരത്തിലൂടെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് സാമന്ത നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.