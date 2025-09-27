Salman Khan: പ്രണയ പരാജയങ്ങൾക്ക് കാരണം ഞാൻ, എത്രയും വേഗം ഒരു കുഞ്ഞു വേണം: സൽമാൻ ഖാൻ

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ശനി, 27 സെപ്റ്റംബര് 2025 (10:45 IST)
ബോളിവുഡിൽ ആരാധകർ ഏറെയുള്ള നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് സൽമാൻ ഖാൻ. ബാച്ചിലർ ആണ് താരം. പ്രണയങ്ങൾ നിരവധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിനും സ്ഥിരത ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹമെന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സൽമാൻ ഖാന് കഴിഞ്ഞില്ല.
അടുത്തിടെ ആമfർ ഖാനുമൊത്ത്ടൂ മച്ച് വിത്ത് കജോൾ ആൻറ് ട്വിങ്കിൾ എന്ന ടോക് ഷോയിൽ സൽമാൻ ഖാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഈ ഷോയിൽ സൽമാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. തന്റെ മുൻകാല പ്രണയങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം താൻ കൂടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. അധികം വൈകാതെ താൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'കമിതാക്കളിൽ ഒരാൾ മറ്റേയാളേക്കാൾ വളർന്നാൽ അവിടം മുതൽ വ്യത്യാസങ്ങളും അരക്ഷിതാവസ്ഥയുമെല്ലാം ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വേണം വളരാൻ. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കരുത്. അതിലാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്," സൽമാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞു.
തുടർന്നാണ് ആമിർ ഖാൻ മുൻകാല പ്രണയങ്ങളെ കുറിച്ച് സൽമാനോട് ചോദിച്ചത്. 'പ്രണയം വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിജയിച്ചില്ല. അത്രേയുള്ളൂ. ആരെയെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അത് എന്നെയാണ്,' സൽമാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞു.
തനിക്ക് കുഞ്ഞ് വേണമെന്ന ആഗ്രഹവും ഷോയിൽ സൽമാൻ ഖാൻ തുറന്ന് പറഞ്ഞു. 'അധികം താമസിക്കാതെ ഒരുദിവസം ഞാനൊരു കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തമാക്കും. ഒരുദിവസം അത് സംഭവിക്കും. നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം' സൽമാൻ ഖാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.