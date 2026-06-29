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ഇനി സ്വല്പം ഹൊററാകാം, ഭരതനാട്യത്തിന് മൂന്നാം ഭാഗം, രാസലീല ഒരുങ്ങുന്നു
മലയാള സിനിമയില് സര്പ്രൈസായി പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിച്ച സിനിമയായിരുന്നു സൈജു കുറപ്പ് നായകനായെത്തിയ ഭരതനാട്യം എന്ന സിനിമ. തിയേറ്ററുകളില് പരാജയമായി മാറിയെങ്കിലും ഒടിടിയില് സിനിമയ്ക്ക് വലിയ പ്രേക്ഷകപ്രീതി നേടാനായിരുന്നു. സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായെത്തിയ മോഹിനിയാട്ടം തിയേറ്ററുകളിലും ഹിറ്റടിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ സക്സസ് പരിപാടിയില് സിനിമയ്ക്ക് തുടര്ഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
ആദ്യഭാഗമായ ഭരത നാട്ട്യം കോമഡി ജോണറില് ഒരുക്കിയപ്പോള് രണ്ടാം ഭാഗം ഡാര്ക്ക് കോമഡിയിലാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. മൂന്നാം ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഭരതനാട്യം 3: രാസലീല ഹൊറര് കോമഡി ജോണറിലാകും എത്തുകയെന്നാണ് വിവരം. സംവിധായകന് കൃഷ്ണദാസ് മുരളി തന്നെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ എഴുത്തും നിര്വഹിക്കുന്നത്.സൈജു കുറുപ്പ്, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, ജഗദീഷ്, ബേബി ജീന്, കലാരഞ്ജിനി, ശ്രീജ രവി, സ്വാതിദാസ് പ്രഭു, ദിവ്യ നായര്, ശ്രുതി സുരേഷ്, അഭിറാം രാധാകൃഷ്ണന്, നന്ദു പൊതുവാള്, ജിനില്, ജിവിന്, സായ് കുമാര് തുടങ്ങിയ ആദ്യ 2 ഭാഗങ്ങളിലെ താരങ്ങള് തന്നെയാകും മൂന്നാം ഭാഗത്തിലും ഉണ്ടാവുക. ഒപ്പം പുതിയ താരങ്ങളെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.