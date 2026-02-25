ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026
സിനിമയിൽ എത്തിയിട്ട് 20 വർഷങ്ങൾ; കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിച്ച് സൈജു കുറുപ്പ്

ഹരിഹരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മയൂഖം എന്ന സിനിമ 2005-ലാണ് റിലീസായത്.

രേണുക വേണു| Last Updated: ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:04 IST)
മയൂഖം എന്ന സിനിമയിൽ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സിനിമകളിലൂടെ വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത നടൻ സൈജു കുറുപ്പ്
സിനിമയിലെത്തിയിട്ട് 20 വർഷങ്ങൾ. ഇതിനോടകം മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമായി ഇരുന്നൂറോളം സിനിമകളിലാണ് താരം വേഷമിട്ടത്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയിലെത്തിയതിന്‍റെ 20 വർഷങ്ങൾ 'ആരം' സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് സഹപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം.

ഹരിഹരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മയൂഖം എന്ന സിനിമ 2005-ലാണ് റിലീസായത്. ഹരിഹരൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച നടൻ എന്നത് മറ്റു സംവിധായകരുടെ സിനിമകളിൽ അവസരം കിട്ടാൻ സൈജുവിന് സഹായകരമായി. പിന്നീട് നിരവധി സിനിമകളിൽ നായകനായും സഹതാരമായും വില്ലനായും വേഷമിട്ടു. 2015-ൽ റിലീസായ ആട് എന്ന സിനിമയിലെ അറക്കൽ അബു എന്ന കോമഡി റോൾ വളരെയധികം പ്രേക്ഷക പ്രീതി നേടി. തുടർന്ന് സൈജു കോമഡി റോളുകളിലേക്ക് വഴിമാറി. പിന്നീട് ഏതാനും തമിഴ് സിനിമകളിലും വേഷമിട്ടു. സൈജു കുറുപ്പ് കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം എന്നിവ രചിച്ച് 2013-ൽ റിലീസായ സിനിമയാണ് മൈ ഫാൻ രാമു.

അതേസമയം സൈജു കുറുപ്പ് പൊലീസ് വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'ആരം'. പരസ്യ ചിത്ര സംവിധായകനായ രജീഷ് പരമേശ്വരനാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. സൈജു കുറുപ്പിന് പുറമെ സിദ്ദിഖ്, അസ്കർ അലി, സുധീഷ്, അഞ്ജു കുര്യൻ, ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ്, ദിനേഷ് പ്രഭാകർ, ഗോകുലൻ, മനോജ് കെ.യു, വിനോദ് കെടാമംഗലം, എറിക് ആദം, മീര വാസുദേവ്, സുരഭി സന്തോഷ്, ഹരിത്, അപ്പുണ്ണി ശശി, ഉണ്ണി ലാൽ എന്നിവർ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തുന്നു. ജുനൈസ് ബാബു ഗുഡ് ഹോപ്പ് ആണ് നിർമ്മാണവും വിതരണവും. വിഷ്ണു രാമചന്ദ്രനാണ് കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.


