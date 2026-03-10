ചൊവ്വ, 10 മാര്‍ച്ച് 2026
"തമിഴ്നാട് സർക്കാറിന് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി"; കുറിപ്പുമായി നടി സായി പല്ലവി

പുതിയ തലമുറയിലെ നടിമാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിലിംഫെയർ അവാർഡുകൾ നേടുന്ന ഏക തെന്നിന്ത്യൻ നടിയാണ് സായി പല്ലവി

രേണുക വേണു| Last Updated: ചൊവ്വ, 10 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:47 IST)
അടുത്തിടെയാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാറിന്റെ മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം സായി പല്ലവി സ്വന്തമാക്കിയത്. ഗാർ​ഗി എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനായിരുന്നു പുരസ്കാരം. ഇപ്പോഴിതാ പുരസ്കാര നേട്ടത്തിലെ സന്തോഷം ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം.

"എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ ബഹുമതിക്ക് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിനോട് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺവെർസേഷന് തുടക്കമിടാൻ വേണ്ടിയാണ് 'ഗാർഗി' നിർമ്മിച്ചത്. നമ്മൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്, സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അതുതന്നെ സംഭവിച്ചു. ഈ അവാർഡ് പ്രിയപ്പെട്ട ആർ.എസ്. ശിവാജി സാറിനും 'ഗാർഗി'യുടെ മുഴുവൻ അണിയറപ്രവർത്തകർക്കുമായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഗൗതം ചന്ദ്രൻ, 'ഗാർഗി'ക്കും എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനും ആത്മവിശ്വാസത്തിനും നിങ്ങളുടെ അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശത്തിനും നന്ദി. മികച്ച സംവിധായകനും മികച്ച ചിത്രത്തിനുമുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ"- താരം കുറിച്ചു.
പുതിയ തലമുറയിലെ നടിമാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിലിംഫെയർ അവാർഡുകൾ നേടുന്ന ഏക തെന്നിന്ത്യൻ നടിയാണ് സായി പല്ലവി. ഏഴ് ഫിലിംഫെയർ അവാർഡുകൾ, തമിഴ്‌നാട് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ്,
മൂന്ന് സൈമ അവാർഡുകൾ,
തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ നൽകുന്ന പരമോന്നത സാംസ്കാരിക ബഹുമതിയായ 'കലൈമാമണി' തുടങ്ങിയ പുരസ്കാരങ്ങളാണ് സായി പല്ലവി നേടിയത്.




