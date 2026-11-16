ഞാൻ മുടി മുറിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതിയില്ല, എന്നെ വീഡിയോ കോളിൽ കണ്ട് അമ്മ ഞെട്ടി : സായ് പല്ലവി
കഥാപാത്രത്തിനായി വേറിട്ട ഗെറ്റപ്പിലാണ് ഇക്കുറി സായ് എത്തുന്നത്.
രാമായണം തിയേറ്ററുകളില് വിജയകരമായി പ്രദര്ശനം തുടര്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ മറ്റൊരു സിനിമയുമായി വീണ്ടും തിയേറ്ററുകളിലെത്തുകയാണ് സായ് പല്ലവി. ധനുഷ്, മമ്മൂട്ടി എന്നിവര് പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന 'ഓം: ചാപ്റ്റര് 1 - ഉധിരം: ദി ബ്ലഡ് വുഡ്' എന്ന ചിത്രത്തില് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള വേഷത്തിലാണ് സായ് പല്ലവി എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തില് സി.ബി.ഐ ഓഫീസര് നിത്യ റെഡ്ഡി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് സായ് പല്ലവി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കഥാപാത്രത്തിനായി വേറിട്ട ഗെറ്റപ്പിലാണ് ഇക്കുറി സായ് എത്തുന്നത്. തന്റെ നീളന് മുടി മുറിച്ച് ടഫായ പോലീസ് ഓഫീസര് റോളിലാണ് സായ് പല്ലവി എത്തുന്നത്.
സിനിമയ്ക്കായി താന് മുടി മുറിച്ചത് വീട്ടുകാരെ ഞെട്ടിച്ചതായി തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് താരം ഇപ്പോള്. ബിഹൈന്ഡ്വുഡ്സ് ടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സായ് പല്ലവി രസകരമായ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചത്. കഥാപാത്രത്തിന് അത്തരമൊരു ലുക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് മുടി മുറിക്കാന് തീരുമാനിച്ചത്. മുടി മുറിച്ച ശേഷം ആദ്യം വീഡിയോ കോളിലൂടെ അമ്മയെയാണ് കാണിച്ചത്. എന്നെ കണ്ടതും അമ്മ ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയി, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ച് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങള് ചോദിച്ച ശേഷമാണ് അമ്മ കോള് കട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നാലെ അച്ഛന് വിളിച്ച് ഞാന് വിഗ്ഗ് വെച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാന് കുറച്ചധികം സമയമെടുത്തു, സായ് പല്ലവി പറഞ്ഞു.
ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിന് മുന്പ് ഈ ലുക്ക് പുറത്തുപോകാതിരിക്കാന് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് തലയില് സ്കാര്ഫ് ധരിച്ചാണ് നടന്നിരുന്നതെന്നും താരം പറയുന്നു. അമരന്' എന്ന സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം രാജ്കുമാര് പെരിയസാമിയും സായ് പല്ലവിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഓം. സിനിമ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം സായ് പല്ലവി എടുത്തതെന്ന് സംവിധായകന് രാജ്കുമാര് പെരിയസാമിയും പറയുന്നു.
സിനിമയില് രക്തചന്ദനക്കടത്തിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയായാണ് സായ് പല്ലവി എത്തുന്നത്. രക്തചന്ദനം കടത്തുന്ന ഗ്യാങ്ങിലെ പ്രധാനിയായാണ് മമ്മൂട്ടി സിനിമയിലെത്തുന്നത്. അണ്ടര് കവര് പോലീസ് ഓഫീസറായി ധനുഷും സിനിമയിലുണ്ട്. ഇവര്ക്ക് പുറമെ ശ്രീലീല, നസീറുദ്ദീന് ഷാ എന്നിവരും അണിനിരക്കുന്ന സിനിമ നവംബര് 20നാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.