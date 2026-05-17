ആൽഫാ മെയിൽ എന്നത് പുരുഷാധിഷ്ഠിത സമൂഹം സൃഷ്ടിച്ച വാക്ക്, അതെന്താണെന്ന് മനസിലായിട്ടില്ല : സബാ ആസാദ്

ആല്ഫാ മെയില് എന്ന വാക്ക് പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് നടി സബാ ആസാദ്. പുരുഷാധിപത്യ ആശയങ്ങളെ സജീവമാക്കി നിര്ത്താന് സൃഷ്ടിച്ച വാക്കാണിതെന്നും ആല്ഫ മെയില് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്തെന്ന് തനിക്ക് മനസിലായിട്ടില്ലെന്നും സബാ ആസാദ് പറയുന്നു.
ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടെയായിരുന്നു സബ ആസാദിന്റെ തുറന്നുപറച്ചില്. ''എനിക്ക് 'ആല്ഫ മെയില്' എന്ന ആശയം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്റെ കുടുംബത്തിലും സുഹൃത്തുക്കളിലും ഒരുപാട് അടിപൊളി പുരുഷന്മാരുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് ആല്ഫാ മെയില് എന്താണെന്ന് മനസിലായിട്ടില്ല. സമൂഹത്തില് പുരുഷന്മാരുടെ ദൗര്ബല്യത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന പ്രവണതയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനോടായിരുന്നു സബയുടെ പ്രതികരണം. അടുത്തകാലത്തായി സോഷ്യല് മീഡിയയില് ആല്ഫാ മെയില് കള്ച്ചര് വ്യാപകമായി ചര്ച്ചയായിരുന്നു.