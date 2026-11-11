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  4. Saba Ali Khan Reveals Why Sharmila Tagore Converted to Islam After Marriage with Pataudi
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (20:03 IST)

വിവാഹശേഷം ഷർമിള ടാഗോർ എന്തുകൊണ്ട് മതംമാറി?, സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി മകൾ സബ അലി ഖാൻ

അന്നത്തെ കാലത്ത് കുടുംബപരമായും നിയമപരമായും അത്തരം ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമായിരുന്നുവെന്നാണ് സബ പറയുന്നത്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (15:56 IST)
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മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റനും പട്ടൗഡി നവാബുമായിരുന്ന മന്‍സൂര്‍ അലി ഖാന്‍ പട്ടൗഡിയുമായുള്ള (ടൈഗര്‍ പട്ടൗഡി) വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രശസ്ത നടി ഷര്‍മിള ടാഗോര്‍ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞ് മകള്‍ സബ അലി ഖാന്‍ പട്ടൗഡി. അന്നത്തെ കാലത്ത് കുടുംബപരമായും നിയമപരമായും അത്തരം ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമായിരുന്നുവെന്നാണ് സബ പറയുന്നത്. 1968-ലായിരുന്നു ഷര്‍മിള ടാഗോറും ടൈഗര്‍ പട്ടൗഡിയും തമ്മിലുള്ള മിശ്രവിവാഹം. വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായി ഷര്‍മിള ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുകയും 'ആയിഷ' എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
 
നിയമപരമായ സാധുതയ്ക്കായി മതംമാറ്റം
 
അന്നത്തെ കാലത്ത് അത്തരം ഒരു മതംമാറ്റം നിയമപരമായും കുടുംബപരമായും അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ഭാവിയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളുടെ ജനനത്തിനും വിവാഹത്തിനും നിയമപരമായ സാധുത ലഭിക്കുന്നതിനാണ് അമ്മ മതം മാറിയത്. അത് ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒന്നായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. പട്ടൗഡി കുടുംബത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത ചട്ടക്കൂടില്‍ ആ മാറ്റം വേണമായിരുന്നു.എന്നാല്‍ മതം മാറിയെങ്കിലും അമ്മയുടെ സിനിമാ കരിയറിനോ വ്യക്തിത്വത്തിനോ അത് യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയിട്ടില്ല. പാസ്‌പോര്‍ട്ട് അടക്കമുള്ള ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലടക്കം പേര് മാറ്റണമെന്ന് പിതാവോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബമോ പേര് മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും  'ഷര്‍മിള ടാഗോര്‍' എന്ന പേരില്‍ത്തന്നെയാണ് അവര്‍ പൊതുസമൂഹത്തിലും സിനിമാ ലോകത്തും അറിയപ്പെട്ടതെന്നും സബ ഓര്‍മിപ്പിച്ചു.
 
 
അക്കാലത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള എതിര്‍പ്പുകളും ഭീഷണികളും ഉപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. വിവാഹസമയത്ത് 'വെടിയുണ്ടകള്‍ സംസാരിക്കും' എന്ന് തുടങ്ങിയ വധഭീഷണി ടെലഗ്രാമുകള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നതായി ഷര്‍മിള ടാഗോര്‍ തന്നെ നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. വിവാഹത്തില്‍ ഇവര്‍ക്ക് സെയ്ഫ് അലി ഖാന്‍, സോഹ അലി ഖാന്‍, സബ അലി ഖാന്‍ എന്നീ മൂന്ന് മക്കളാണുള്ളത്. 2011-ലാണ് മന്‍സൂര്‍ അലി ഖാന്‍ പട്ടൗഡി അന്തരിച്ചത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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