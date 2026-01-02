Randamoozham : മോഹൻലാലല്ല, എംടിയുടെ രണ്ടാമൂഴത്തിൽ സംവിധായകനും നായകനുമായി ഋഷഭ് ഷെട്ടി!

രേണുക വേണു|
മലയാള സാഹിത്യലോകത്തെ ഇതിഹാസ കൃതികളിലൊന്നായ എം.ടി. വാസുദേവന് നായരുടെ 'രണ്ടാമൂഴം' യാഥാര്ഥ്യമാകുന്നു. ഏറെക്കാലമായി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് വീണ്ടും സജീവമായതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എം ടിയുടെ മകള് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സിനിമ 2 ഭാഗങ്ങളായി പുറത്തിറങ്ങുമെന്നും കാന്താര എന്ന കന്നഡ സിനിമയൊരുക്കിയ റിഷഭ് ഷെട്ടി സംവിധാനം ചെയ്യുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകള് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടനുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
മഹാഭാരതത്തെ ഭീമന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ പുനര്വായിക്കുന്ന 'രണ്ടാമൂഴം', എം.ടി.യുടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ രചനകളിലൊന്നായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വര്ഷങ്ങളായി ഈ കൃതി സിനിമയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടന്നിരുന്നെങ്കിലും, പല കാരണങ്ങളാല് പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നില്ല. മുന്പ് മണി രത്നം സംവിധാനം ചെയ്യുമെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകള് വന്നിരുന്നെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങുമെത്തിയിരുന്നില്ല. മണിരത്നമാണ് റിഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ പേര് നിര്ദേശിച്ചതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്ഷമായി ചിത്രത്തിനായുള്ള പ്രാഥമിക തയ്യാറെടുപ്പുകള് പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും, ശക്തമായ ഒരു പ്രൊഡക്ഷന് യൂണിറ്റും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സാങ്കേതിക ടീമും ഒരുക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും എംടിയുടെ മകളായ അശ്വതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. സിനിമ ഗ്ലോബലായി ലോഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നും സിനിമ 2026ല് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും അശ്വതി പറഞ്ഞിരുന്നു.