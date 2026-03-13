നിരന്തരം സൈബർ ആക്രമണമുണ്ടായിട്ടും മൗനം പാലിച്ചു,ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു, നിയമനടപടിക്ക് രശ്മിക മന്ദാന

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 13 മാര്ച്ച് 2026 (09:35 IST)
തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന സോഷ്യല് മീഡിയ പ്രചരണങ്ങള്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുമായി നടി രശ്മിക മന്ദാന. താരത്തിന്റെ അമ്മ സുമന് മന്ദാന നല്കിയ പഴയൊരു അഭിമുഖത്തിലെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് സന്ദര്ഭത്തില് നിന്ന് അടര്ത്തിയെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് രശ്മിക
വ്യക്തമാക്കിയത്.
കന്നഡ താരം രക്ഷിത് ഷെട്ടിയുമായി 2017-ല് നടന്ന വിവാഹനിശ്ചയവും 2018-ലെ വേര്പിരിയലും സംബന്ധിച്ച് രശ്മികയുടെ അമ്മ വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് നടത്തിയ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോള് വീണ്ടും സോഷ്യല് മീഡിയയില് ചര്ച്ചയാകുന്നത്. ഈ സ്വകാര്യ സംഭാഷണം അനുവാദമില്ലാതെ റെക്കോര്ഡ് ചെയ്തതാണെന്നും അതിലെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് തെറ്റായ വാര്ത്തകള് സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും രശ്മിക ഇന്സ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ എട്ട് വര്ഷങ്ങളായി തനിക്കെതിരെ തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങളും സോഷ്യല് മീഡിയ ആക്രമണങ്ങളും നടക്കുകയാണെന്നും ഇനിയും അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാവില്ലെന്നും രശ്മിക സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചു.
'കഴിഞ്ഞ എട്ട് വര്ഷമായി എനിക്കെതിരെ നിരന്തരമായ സൈബര് ആക്രമണങ്ങളും വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം ഞാന് മൗനം പാലിച്ചു. എന്നാല് ഇപ്പോള് എന്റെ കുടുംബത്തെയും എനിക്ക് അടുപ്പമുള്ളവരെയും ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയാണ്. ഇത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല,' രശ്മിക കുറിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 26-ന് നടന്ന തന്റെ വിവാഹത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇത്തരം വിവാദങ്ങള് ബോധപൂര്വ്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വിവാദ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങള്ക്കും ഇന്ഫ്ലുവന്സര്മാര്ക്കും രശ്മിക 24 മണിക്കൂര് സമയപരിധി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്തിനുള്ളില് വീഡിയോകള് നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കില് ഡിജിറ്റല് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്ക്കും വ്യക്തികള്ക്കുമെതിരെ അപകീര്ത്തിക്കേസ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള നിയമനടപടികള് ആരംഭിക്കുമെന്ന് താരം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. സ്വകാര്യത മാനിക്കണമെന്നും ഇത്തരം 'ക്ലിക്ക്ബെയ്റ്റ്' തന്ത്രങ്ങളില് നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നും ആരാധകരും സോഷ്യല് മീഡിയയില് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.