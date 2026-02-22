ഞായര്‍, 22 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

"ഇവന്‍മാര്‍ ഒരു ഭക്ഷണ രാഷ്ട്രീയവും കൊണ്ട് വന്നേക്കുവാ"; കേരള സ്‌റ്റോറി 2 വിനെതിരെ വേടന്‍

"ഇത്രയും വെറുപ്പോട് കൂടി ഒരു സിനിമ ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, ഭാവിയില്‍ എന്തൊക്കെ അവര്‍ ചെയ്യും"

Rapper Vedan,The Kerala Story 2, vedan, food politics, റാപ്പർ വേടൻ, ദി കേരള സ്റ്റോറി 2, വേടൻ, ഭക്ഷണ രാഷ്ട്രീയം
രേണുക വേണു| Last Modified ഞായര്‍, 22 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:05 IST)
vedan
വിവാദ ചിത്രം ‘കേരള സ്റ്റോറി’യുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായ ‘ബിയോണ്ട് ദ് കേരള സ്റ്റോറി’ക്കെതിരെ റാപ്പർ വേടൻ. ഒരു സിനിമയിൽ ഇത്രയും വെറുപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ കേരളത്തോട് അവർ എന്തെല്ലാം കാണിക്കുമെന്ന് വേടൻ ചോദിച്ചു. നമ്മളെല്ലാം സമാധാനമായി ജീവിക്കുന്നിടത്ത് ഇവൻമാർ ഭക്ഷണം രാഷ്ട്രീയവും കൊണ്ട് വന്നേക്കുവാ എന്നും വേടൻ വിമർശിച്ചു. ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോക്കിടെ ആയിരുന്നു വേടന്റെ പ്രതികരണം.

"ഇത്രയും വെറുപ്പോട് കൂടി ഒരു സിനിമ ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, ഇത്രയും ദേഷ്യം നമ്മളോട് കാണിക്കാന്‍ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, ഭാവിയില്‍ എന്തൊക്കെ അവര്‍ക്ക് നമ്മുടെ ദേഹത്തോട് ചെയ്യാന്‍ പറ്റും. മനസിലായോ? ശ്രദ്ധിച്ചും കണ്ടും ജീവിക്കണം... പ്രോപ്പറായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എടുത്തോണം... പൊളിറ്റിക്കല്‍ എജ്യൂക്കേഷന്‍, ഇല്ലെങ്കില്‍ ആദ്യം അടിക്കാന്‍ പോകുന്നത് നമ്മളെയാ"

തനിക്കിത് പറയാതെ കാശും വാങ്ങി വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോകാമായിരുന്നു എന്നും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ സഹ മനുഷ്യർ ആയതുകൊണ്ടാണ് താൻ അത് ചെയ്യാത്തതെന്നും വേടൻ പറഞ്ഞു.
പ്രകൃതി ഒരുപാട് തവണ പരീക്ഷിച്ചപ്പോഴും ഒന്നിച്ചു നിന്നവരാണ് കേരള ജനത എന്നും വേടൻ ഓർമിപ്പിച്ചു.

"എനിക്കിത് പറയാതിരിക്കാം, പാട്ടും പാടി കാശും വാങ്ങി തിരികെ പോകാം, അത് ചെയ്യാത്തത് എന്താന്ന് അറിയോ? നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്‍റെ സഹമനുഷ്യരാണെന്ന് എനിക്ക് കാണാന്‍ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടും നിങ്ങള്‍ക്കത് കാണാന്‍ പറ്റുന്നതും കൊണ്ടാണ്...

നമ്മള്‍ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഒന്നായി നില്‍ക്കുന്നവരാണ്. പ്രകൃതി നമ്മളെ ഒരുപാട് തവണ പരീക്ഷിച്ചപ്പോളും നമ്മള്‍ ഒരുമിച്ച് നിന്നു. നമ്മള്‍ സമാധാനമായി ജീവിക്കുമ്പോള്‍ ഇവന്മാര് കാണിക്കുന്ന പരിപാടി കണ്ടോ, ഭക്ഷണ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് വന്നേക്കുവാ..."- വേടൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു




അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :