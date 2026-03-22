ഞായര്‍, 22 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

വെറും 2 ദിവസം ബോക്സോഫീസിൽ നിന്ന് നേടിയത് 350 കോടി, ബോക്സോഫീസിൽ ധുരന്ധർ കൊടുങ്കാറ്റ്

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 22 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:41 IST)
ബോളിവുഡിലെ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റിലീസുകളില്‍ ഒന്നായ രണ്‍വീര്‍ സിംഗ് നായകനായ സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ തരംഗം തീര്‍ക്കുന്നു. റിലീസിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തില്‍ തന്നെ വമ്പന്‍ കളക്ഷന്‍ സ്വന്തമാക്കിയ ധുരന്ധര്‍ 2 ദിവസം കൊണ്ട് 359.39 കോടി രൂപയാണ് ആഗോള ബോക്‌സോഫീസില്‍ നിന്നും സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും 269.39 കോടിയും ഓവര്‍സീസില്‍ നിന്നും 90 കോടി രൂപയുമാണ് സിനിമ നേടിയത്. ആദിത്യ ധര്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ സിനിമയില്‍ രണ്‍വീര്‍ സിങ്ങിന് കൂടാതെ സഞ്ജയ് ദത്ത്, അക്ഷയ് ഖന്ന, അര്‍ജുന്‍ രാംപാല്‍, ആര്‍ മാധവന്‍, സാറ അര്‍ജുന്‍ തുടങ്ങി വലിയ താരനിരയാണുള്ളത്. 240- 275 കോടി രൂപയാണ് സിനിമയുടെ ബജറ്റെന്നാന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :