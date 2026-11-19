രണ്ടാഴ്ച, ധുരന്ധർ കളക്ഷൻ മറികടന്ന് രാമായണ, കേരളത്തിലും റെക്കോർഡ് നേട്ടം
നിതേഷ് തിവാരിയുടെ സംവിധാനത്തില് രണ്ബീര് കപൂര്, സായ് പല്ലവി, യാഷ് എന്നിവര് പ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമയായ രാമായണ ബോക്സോഫീസില് ചരിത്രം തീര്ത്ത് മുന്നോട്ട്. റിലീസ് ചെയ്ത് 14 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോള് ആഗോള ബോക്സോഫീസില് സിനിമയുടെ കളക്ഷം 1500 കോടിയായി ഉയര്ന്നു. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് 1000 കോടി രൂപ ഗ്രോസ് നേടുന്ന ആറാമത്തെ ഇന്ത്യന് സിനിമയാണ് രാമായണ. ദീപാവലി മുന്നോടിയായി നവംബര് അഞ്ചിനായിരുന്നു സിനിമയുടെ റിലീസ്.
പ്രമുഖ ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളായ സാക്നില്ക്കിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം പതിനാലാം ദിവസം ഇന്ത്യയില് നിന്ന് 23.20 കോടി രൂപയാണ് സിനിമ കളക്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയില് നിന്നുള്ള സിനിമയുടെ നെറ്റ് കളക്ഷന് 844.40 കോടി രൂപയായി ഉയര്ന്നു. ഇതോടെ ധുരന്ധര് സിനിമയുടെ ഇന്ത്യയുടെ നെറ്റ് കളക്ഷന് രാമായണ മറികടന്നു. പതിനാലാം ദിവസം 8 കോടി രൂപയാണ് സിനിമ വിദേശ മാര്ക്കറ്റില് നിന്ന് നേടിയത്. ഇതോടെ ആകെ ഓവര്സീസ് കളക്ഷന് 510 കോടിയായി.മലയാളത്തില് നിന്ന് 2.15 കോടി രൂപ കളക്ഷനാണ് സിനിമ രണ്ടാം ദിവസം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മാത്രം 1,000 കോടി രൂപ ഗ്രോസ് കളക്ഷന് നേടുന്ന ആറാമത്തെ ഇന്ത്യന് ചിത്രമാണ് രാമായണ. ബാഹുബലി 2: ദി കണ്ക്ലൂഷന്, കെജിഎഫ് ചാപ്റ്റര് 3, പുഷ്പ2,ധുരന്ധര്, ധുരന്ധര് 2 എന്നീ സിനിമകളാണ് ഇതിന് മുന്പ് ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്.