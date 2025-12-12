ശനി, 13 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ആളുകളെ വെട്ടിനുറുക്കുന്നതൊന്നും നമ്മൾ കാണേണ്ടതില്ല, ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥത തോന്നും: രാധിക ആപ്തെ

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 12 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (20:08 IST)
വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയാകെ ശ്രദ്ധ നേടിയ താരമാണ് രാധിക ആപ്‌തെ. സിനിമകളിലും പിന്നീട് വെബ് സീരീസുകളിലും സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായ രാധിക ആപ്‌തെ തന്റെ നിലപാടുകള്‍ തുറന്ന് പറയുന്നതില്‍ ഒട്ടും മടികാണിക്കാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമകളിലെ വയലന്‍സിന്റെ അതിപ്രസരത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം. സിനിമയിലെ രക്തരൂക്ഷിതമായ സീനുകളും അമിതമായ വയലന്‍സും വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് രാധിക പറയുന്നു.

വിനോദമെന്ന പേരില്‍ ഇത്തരം രംഗങ്ങള്‍ ആളുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ എത്തിക്കുന്നത് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അത്തരം എന്റര്‍ടൈന്മെന്റുകള്‍ മാത്രമുള്ള ഒരു ലോകത്ത് ഒരു കുട്ടിയെ വളര്‍ത്താന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതെനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവില്ല. ആളുകളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന ഒരാളുടെ കഥയാണ് പറയുന്നതെങ്കില്‍ ആ വ്യക്തിയെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നതും അതുപോലെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും സിനിമയില്‍ കാണിക്കേണ്ടതില്ല. സമൂഹത്തില്‍ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനം വലുതാണ്. അതാണ് വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ അതെന്നെ അസ്വസ്ഥയാക്കുന്നു. രാധിക കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.


