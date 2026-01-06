Radhika Apte : ഭർത്താവ് പറയുന്നതെന്തും അനുസരിക്കുന്നതല്ല പ്രണയം, അത്തരം സിനിമകൾ തന്നെ നിർത്തണം : രാധിക ആപ്തെ

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 6 ജനുവരി 2026 (15:37 IST)
മുംബൈ: സിനിമകളിലൂടെ വയലന്സും ടോക്സിക് ബന്ധങ്ങളും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന
പ്രവണതകള്ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് നടി രാധിക ആപ്തെ. ഇന്ത്യന് സിനിമയില് വര്ധിച്ച് വരുന്ന വയലന്സ്, ടോക്സിക് കഥാപാത്രങ്ങളെയും അവയെ തീവ്രപ്രണയം എന്ന രീതിയില് കച്ചവടവത്കരിക്കുന്നതിനും എതിരെയാണ് രാധിക പ്രതികരിച്ചത്. ഇന്ത്യന് സിനിമ കാലങ്ങളായി പുരുഷന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളെയും അധികാരപ്രയോഗങ്ങളെയും പ്രണയത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്ന് രാധിക ആപ്തെ പറയുന്നു.
ഭര്ത്താവോ കുടുംബമോ പറയുന്നത് കണ്ണുമടച്ച് അനുസരിക്കുന്നതാണ് പ്രണയമെന്ന രീതിയില് മഹത്വവത്കരിക്കുന്നു. സത്യത്തില് അത് പ്രണയമല്ല, നിയന്ത്രണമാണ്. മറ്റൊരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങള് ബലികഴിക്കുന്നത് സ്നേഹമായി കാണാന് എനിക്കാവില്ല. രാധിക ആപ്തെ പറയുന്നു. രാധിക ആപ്തെ നായികയായ സാലി മൊഹബത്തില് നായിക ഭര്ത്താവിന്റെ ചതിയെ തുടര്ന്ന് കൊലപാതകം നടത്തുന്ന രംഗമുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാധിക ആപ്തെ.
സിനിമയില് അത് തീവ്ര പ്രണയത്തില് നിന്നും സംഭവിക്കുന്നതല്ല. അവളോടുള്ള അനീതിയില്, സമീപനത്തില് നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടിയോ മറ്റാര്ക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയോ ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യത്തെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തില് പക്ഷേ ഇതിനെയെല്ലാം സ്നേഹവും പ്രണയവുമായാണ് കാണുന്നത്. മറ്റൊരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി നമ്മുടെ സന്തോഷം മാറ്റിവെയ്ക്കുന്നതിനെ എനിക്ക് പ്രണയമായി അംഗീകരിക്കാനാവില്ല.
ടോക്സിക് ബന്ധങ്ങളെ പ്രണയങ്ങളെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് അവസാനിപ്പിക്കണം. ഒബ്സെഷനെയും നിയന്ത്രണത്തെയും അധികാരത്തെയുമെല്ലാമാണ് നമ്മള് പാഷന് എന്ന പേരില് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അത് തെറ്റാണ്. രാധിക ആപ്തെ പറഞ്ഞു.