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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 16 November 2026 (18:20 IST)

ഇന്ത്യ ആരുടെയും അച്ഛന്റെ വകയല്ല, നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ മറികടന്ന് ഇന്‍ഡോറില്‍ സംഗീത പരിപാടി നടത്തി ദില്‍ജിത് ദോസഞ്ജ്

Punjab singer Diljit Dosanjh, Indore concert, Bomb threat, India News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (17:05 IST)
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ബോംബ് ഭീഷണിയും നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുമതിയെ ചൊല്ലിയുള്ള അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും മറികടന്ന് ഇന്‍ഡോറില്‍ സംഗീതനിശ അവതരിപ്പിച്ച് പഞ്ചാബി ഗായകനും നടനുമായ ദില്‍ജിത് ദോസഞ്ജ്. പരിപാടി തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചവര്‍ക്ക് പ്രശസ്ത ഉര്‍ദു കവിയായ റാഹത്ത് ഇന്‍ഡോറിയുടെ വരികള്‍ കൊണ്ടാണ് ദദില്‍ജിത് മറുപടി നല്‍കിയത്.
 
ജയ് ശ്രീ മഹാകാല്‍ വിളികളോടെയാണ് ദില്‍ജിത് ഞായറാഴ്ച പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ആരാധകര്‍ക്ക് നല്‍കിയ വാക്കില്‍ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോകില്ലെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി. ഇത് മഹാകാലിന്റെ(ശിവന്റെ) മണ്ണാണ്. ഇവിടേക്ക് വരുന്നതില്‍ നിന്നും ഞങ്ങളെ തടയാന്‍ ആര്‍ക്കും കഴിയില്ല. മുന്‍പും ഒന്നിനെയും ഭയന്നിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴുമില്ല. നിങ്ങളാണ് എന്നെ ഇവിടം വരെ എതിച്ചത്. ദില്‍ജിത് സദസിനോടായി പറഞ്ഞു.
 
ഇന്‍ഡോറില്‍ എത്താതിരിക്കാനായി പലരും ശ്രമിച്ചു. ഞാന്‍ ആരാധകര്‍ക്കായാണ് വന്നത്. ഉര്‍ദു കവി റാഹത്ത് ഇന്‍ഡോറിയുടെ പ്രശസ്തമായ വരികള്‍ താരം ഉദ്ധരിച്ചു. എതിര്‍ക്കുന്നവര്‍ എതിര്‍ക്കട്ടെ, ജീവനൊന്നും പോകില്ലല്ലോ.. ഇവിടത്തെ മണ്ണില്‍ എല്ലാവരുടെയും ചോര കലര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ആരുടെയും അച്ഛന്റെ സ്വത്തല്ല. എന്നര്‍ഥം വരുന്ന വരികള്‍ ദില്‍ജിത് ആലപിച്ചു. നേരത്തെ ദില്‍ജിത്തിന്റെ ഇന്‍ഡോര്‍ പരിപാടിക്കെതിരെ ബോംബ് ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
 
 ഞായറാഴ്ച നടന്ന പരിപാടിക്ക് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് മുന്‍പ് മാത്രമായിരുന്നു അനുമതി ലഭിച്ചത്. ഹൈക്കോടതിയുടെയും വനിതാ - ശിശുക്ഷേമ വികസന വകുപ്പിന്റെയും എതിര്‍പ്പിനെയും തുടര്‍ന്ന് നാല് ഗാനങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ദില്‍ജിത്തിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. കുട്ടികളില്‍ മോശം സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പട്യാല പെഗ്, ഫൈവ് താര, കേസ്, ജട്ട് ഉത്തെ ഫയര്‍ കര്‍ദാ എന്നീ ഗാനങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കരുതെന്ന് പോലീസ് നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. ഡിലൈറ്റ് ദസ്തൂര്‍ ഗ്രൗണ്ടില്‍ മുന്നൂറിലധികം പോലീസുകാരെയും ആയിരത്തിലധികം വോളന്റിയര്‍മാരെയും വിന്യസിച്ചാണ് പരിപാടി നടത്തിയത്.
 
ദില്‍ജിത്തിന്റെ ഓറ ഇന്ത്യ ടൂര്‍ 2026ന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്‍ഡോറിലെ പരിപാടി നടന്നത്. ഒക്ടോബര്‍ 30ന് ഡല്‍ഹി ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന ആദ്യ പരിപാടിക്കും തുടക്കത്തില്‍ പോലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഡിസംബര്‍ 20 വരെ ഇന്ത്യയില്‍ എല്ലാ പരിപാടിയും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷമെ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുപോകുവെന്ന് ദില്‍ജിത് ആരാധകര്‍ക്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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