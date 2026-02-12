വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

"ഞങ്ങള്‍ വേര്‍പിരിഞ്ഞുകാണാന്‍ ആളുകള്‍ കാത്തിരിക്കുന്നു, പ്രതികരിച്ചു മടുത്തു"; വിവാദങ്ങളില്‍ പ്രിയങ്ക ചോപ്ര

"ഞങ്ങളില്‍ എന്താണ് ആളുകളെ അസ്വസ്ഥതരാക്കുന്നത്? ഞങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളില്‍ ഉള്ളവരായതുകൊണ്ടാണോ? ഞങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്ത മതക്കാരാണ്, പ്രായവ്യത്യാസമുള്ളവരാണ്... ചിലപ്പോള്‍ അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം"

Priyanka Chopra,Rumours,Nick Jonas,Celebrities,Bollywood, പ്രിയങ്ക ചോപ്ര, കിംവദന്തികൾ, നിക്ക് ജോനാസ്, താരങ്ങൾ, ബോളിവുഡ്
രേണുക വേണു| Last Modified വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:36 IST)
Priyanka Chopra
ആരാധകരുടെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട താര ജോഡികളാണ് നിക് ജോനസും പ്രിയങ്ക ചോപ്രയും. 2018ലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരാവുന്നത്. 2022ല്‍ അവര്‍ക്ക് ഒരു പെണ്‍കുഞ്ഞ് പിറക്കുകയും ചെയ്തു. മകളുമൊന്നിച്ചുള്ള ഇവരുടെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ ഇടക്കിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്, ആളുകളുകള്‍ അത് ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാറുമുണ്ട്.

എന്നാല്‍ അതിനിടെ ചില ആളുകള്‍ക്ക് ദമ്പതികള്‍ വേര്‍പിരിഞ്ഞോ എന്ന വാര്‍ത്തയോടാണ് കൂടുതല്‍ താല്‍പര്യം. അതില്‍ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര. തങ്ങള്‍ വേര്‍പിരിഞ്ഞു കാണാനുള്ള ആളുകള്‍ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അവരെകൊണ്ടത് ചോദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രിയങ്ക ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തില്‍ താന്‍ പ്രതികരിച്ചു മടുത്തു എന്നും പ്രിയങ്ക കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"ഞങ്ങള്‍ വിവാഹിതാരായിട്ട് എട്ട് വര്‍ഷമായി, ഇപ്പോഴും ഞങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാൻ ആളുകള്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവര്‍ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കില്‍ അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ആ വിഷയത്തില്‍ ഞാന്‍ പ്രതികരിച്ചു മടുത്തു.. അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാന്‍ നിര്‍ത്തി"

തങ്ങള്‍ വിവാഹം കഴിച്ചതില്‍ എന്താണ് കുഴപ്പം? ഇതില്‍ ആളുകള്‍ അസ്വസ്ഥത കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് തനിക്ക് മനസിലാക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.

"ഞങ്ങളില്‍ എന്താണ് ആളുകളെ അസ്വസ്ഥതരാക്കുന്നത്? ഞങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളില്‍ ഉള്ളവരായതുകൊണ്ടാണോ? ഞങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്ത മതക്കാരാണ്, പ്രായവ്യത്യാസമുള്ളവരാണ്... ചിലപ്പോള്‍ അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ആളുകളെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പരസ്പരം ഞങ്ങള്‍ അതിനെ നേരിടുകയാണ്. നിക്കിനെ ഭര്‍ത്താവായി സ്വീകരിച്ചത് ജീവിതത്തിലെ എന്റെ മികച്ച തീരുമാനമായിരുന്നു"- പ്രിയങ്ക കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.





അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :