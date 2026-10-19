  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. Premalu 2 shelved affected me says director gireesh AD
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 19 October 2026 (15:35 IST)

പ്രേമലു 2നായി ഒരു വർഷം കളഞ്ഞു, അത് ഭയങ്കരമായി ബാധിച്ചു: തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ഗിരീഷ് എ ഡി

Gireesh AD
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (15:37 IST)
google-news
പ്രേമലു രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായി ഒരു വര്‍ഷത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും സിനിമ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് തന്നെ വലിയ രീതിയില്‍ ബാധിച്ചെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി സംവിധായകന്‍ ഗിരീഷ് എ ഡി. ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് എന്ന സിനിമയുടെ വിജയാഘോഷത്തില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് പ്രേമലു 2 ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് തന്നെ ബാധിച്ചതായി ഗിരീഷ് എ ഡി തുറന്ന് സംസാരിച്ചത്. സിനിമ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ തനിക്ക് പിന്തുണ നല്‍കി കൂടെ നിന്നത് ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസും തിരക്കഥാകൃത്തായ കിരണ്‍ ജോസിയുമാണെന്നും ഗിരീഷ് എഡി പറഞ്ഞു.
 
പ്രേമലു ചെയ്ത് ഒരു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞാണ് ബെത്‌ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചത്. അത്രയും കാലം പ്രേമലു 2വിനായുള്ള വര്‍ക്കുകളിലായിരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായി അതൊഴിവാക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നെ വലിയ രീതിയില്‍ ബാധിച്ചിരുന്നു. അത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു വര്‍ഷമാണ് നഷ്ടമായത്. അത്രയും സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു.ആ സമയത്താണ് ബെത്‌ലഹേം ചെയ്യാമെന്ന ചിന്തവരുന്നത്.പ്രേമലു വലിയ ഹിറ്റായതുകൊണ്ടാണ് പ്രേമലു 2 എന്ന ഐഡിയയുമായി അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയത്.
 
ആ സമയത്ത് കൂടെ നിന്നത് ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസും കിരണ്‍ ജോസിയും ഡയറക്ഷന്‍ ടീമുമാണ്. അവരുടെ പിന്തുണയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വേഗത്തില്‍ ബെത്‌ലഹേമിന്റെ തിരക്കഥ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനായത്. അപ്പോഴും ഈ സിനിമ ഇത്ര വലിയ ഹിറ്റാകുമെന്നോ എന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. കൂടെ നിന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി. ഗിരീഷ് പറഞ്ഞു.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ബിക്കിനി പോലുള്ള ഡ്രസുകൾ ഇടില്ലെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു, എന്നെ ആ ഡ്രസ്സിൽ കണ്ടപ്പോൾ അമ്മ കരഞ്ഞു : ഗായത്രി സുരേഷ്

നായകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല, അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയുണ്ട്: താപ്‌സി പന്നു

നായകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല, അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയുണ്ട്: താപ്‌സി പന്നുതെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍ മാത്രമല്ല ബോളിവുഡിലും ഒട്ടേറെ വിജയസിനിമകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള നായികയാണ് താപ്‌സി പന്നു. യാതൊരു സിനിമാ പശ്ചാത്തലവുമില്ലാതെയെത്തി തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമകളില്‍ കഴിവ് തെളിയിച്ചാണ് താപ്‌സി ബോളിവുഡില്‍ തിളങ്ങിയത്.

നയൻതാര-കവിൻ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്: റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്

നയൻതാര-കവിൻ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്: റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്നയന്‍താരയും കവിനും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച തമിഴ് റൊമാന്റിക് ഡ്രാമ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു.

ദയ്റ മലയാളത്തിലും എത്തുന്നു, കരീന കപൂറിന് ശബ്ദം നൽകാൻ പാർവതി തിരുവോത്ത്

ദയ്റ മലയാളത്തിലും എത്തുന്നു, കരീന കപൂറിന് ശബ്ദം നൽകാൻ പാർവതി തിരുവോത്ത്മലയാളത്തിലെ മുന്‍നിര നടിയായ പാര്‍വതി തിരുവോത്ത് കരിയറിലാദ്യമായി മറ്റൊരു മുന്‍നിര നടിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം നല്‍കുന്നു.

Bethlehem Kudumba Unit: മമ്മൂട്ടിക്കില്ലാത്ത ആ നേട്ടവും നിവിൻ പോളി തൂക്കി; ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് കുതിക്കുന്നു

Bethlehem Kudumba Unit: മമ്മൂട്ടിക്കില്ലാത്ത ആ നേട്ടവും നിവിൻ പോളി തൂക്കി; ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് കുതിക്കുന്നുBethlehem Kudumba Unit: ഓണം കളറാക്കി നിവിൻ പോളി - മമിത ബൈജു ചിത്രം 'ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. റിലീസ് ചെയ്ത് 11-ാം ദിവസം ആറ് കോടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സ്ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചിത്രം നേടിയത്.

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാന

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാനകഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അഹാനയുടെ വിവാഹം ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണ്.

പെട്രോളിയം മന്ത്രി ആളത്ര വെടിപ്പല്ലല്ലോ, ജെഫ്രീ എപ്സ്റ്റീനുമൊപ്പമുള്ള ഹർദീപ് സിങ് പുരിയുടെചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് പ്രതിപക്ഷം

പെട്രോളിയം മന്ത്രി ആളത്ര വെടിപ്പല്ലല്ലോ, ജെഫ്രീ എപ്സ്റ്റീനുമൊപ്പമുള്ള ഹർദീപ് സിങ് പുരിയുടെചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് പ്രതിപക്ഷംകുപ്രസിദ്ധ ലൈംഗിക കുറ്റവാളി ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനുമൊപ്പം കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട് പ്രതിപക്ഷം. കോണ്‍ഗ്രസ്, തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്, എന്‍സിപി(ശരദ് പവാര്‍ വിഭാഗം), ശിവസേന(യുബിടി) തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളാണ് ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചത്.

ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന അനാശാസ്യം അവസാനിപ്പിക്കണം, സ്പാകളിലെ ബിനാമി ബിസിനസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന 'സർവ്വ'

ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന അനാശാസ്യം അവസാനിപ്പിക്കണം, സ്പാകളിലെ ബിനാമി ബിസിനസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന 'സർവ്വ'നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ആയുര്‍വേദ ചികിത്സാരംഗത്തിന്റെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അനാശാസ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ശക്തമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സ്റ്റേറ്റ് ആയുര്‍വേദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആന്റ് വര്‍ക്കേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ (SARWA).

ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഭർത്താവും; 23 ലെ പരിപാടിയിൽ പരകാല പ്രഭാകർ പങ്കെടുക്കും

ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഭർത്താവും; 23 ലെ പരിപാടിയിൽ പരകാല പ്രഭാകർ പങ്കെടുക്കുംമുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജിയും എസ്.ഐ.ആർ നടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ ഭർത്താവ് പങ്കെടുക്കും. സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ കൂടിയായ പരകാല പ്രഭാകർ ഒക്ടോബർ 23 ന് നടക്കുന്ന രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിലാണ് പങ്കെടുക്കുക.

എസ്ബിഐയിൽ വൻ സുരക്ഷാവീഴ്ച: 3.75 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ

എസ്ബിഐയിൽ വൻ സുരക്ഷാവീഴ്ച: 3.75 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ3.75 ലക്ഷം കസ്റ്റമര്‍ റെക്കോര്‍ഡുകളാണ് ഡാര്‍ക്ക് വെബ്ബില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ തന്നെ 3,897 കസ്റ്റമര്‍ റെക്കോര്‍ഡുകളില്‍ വ്യക്തികളെ നേരിട്ട് തിരിച്ചറിയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള അതീവ രഹസ്യമായ വിവരങ്ങളാണ് ചോര്‍ന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

തുലാവർഷത്തിനൊപ്പം ന്യൂനമർദ്ദവും, കേരളത്തിൽ അടുത്ത 4 ദിവസം അതിശക്തമായ മഴ, ഇന്ന് 5 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

തുലാവർഷത്തിനൊപ്പം ന്യൂനമർദ്ദവും, കേരളത്തിൽ അടുത്ത 4 ദിവസം അതിശക്തമായ മഴ, ഇന്ന് 5 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്തുലാവര്‍ഷത്തിനൊപ്പം ന്യൂനമര്‍ദ്ദവും രൂപപ്പെട്ടതോടെ കേരളത്തില്‍ അതിശക്തമായ മഴ. ഇന്ന് മുതല്‍ 4 ദിവസത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ അതിശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം. ഇന്ന് 5 ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.