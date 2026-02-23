തിങ്കള്‍, 23 ഫെബ്രുവരി 2026
"വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യയിൽ പോർക്കും ബീഫും മത്സ്യവും, ഇതാണ് റിയൽ കേരളാ സ്റ്റോറി"; വീണ്ടും പ്രതികരണവുമായി പ്രകാശ് രാജ്

വിഭവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും താരം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 23 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:15 IST)
Prakash Raj
വിവാദ ചിത്രം 'ദ കേരളാ സ്‌റ്റോറി 2' ട്രെയ്‌ലറിനെതിരെ വീണ്ടും പ്രതിരണവുമായി നടൻ പ്രകാശ് രാജ്. വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യയിൽ പോർക്കും ബീഫും മത്സ്യവും ഒന്നിച്ചു വിളമ്പുന്നതാണ് യഥാർഥ കേരളാ സ്റ്റോറിയെന്ന് പ്രകാശ് രാജ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. വിഭവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും താരം പങ്കുവെച്ചു.

'പോർക്കും ബീഫും മത്സ്യവും വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യയുമായി എങ്ങനെ സഹവർത്തിച്ചു പോകുന്നു എന്നും അവരെല്ലാം ഐക്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതുമാണ് യഥാർഥ കേരളാ സ്റ്റോറി, രുചിച്ചുനോക്കൂ'- എന്നാണ് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചത്.

'ദ കേരളാ സ്‌റ്റോറി 2' ട്രെയിലറിനെതിരെ
മുൻപും നടൻ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരുന്നു. ഇതാണ് യഥാർഥ കേരളാ സ്റ്റോറി, കേരളത്തിന്റെ സ്വാദിഷ്ടമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ ബീഫ് ഫ്രൈയുടേയും കോക്കനട്ട് ബീഫിന്റേയും പൈതൃകവും സംസ്‌കാരവും കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ദയവായി പരീക്ഷിച്ചുനോക്കൂ... എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുറിച്ചത്.

വർഗീയ നിറഞ്ഞ രംഗങ്ങളാലും ഡയലോഗുകളാലും സമ്പന്നമാണ് കേരള സ്റ്റോറി’യുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായ ‘ബിയോണ്ട് ദ് കേരള സ്റ്റോറി’ ട്രെയിലറും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നെ പല ഭാ​ഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിമർശനങ്ങളും ട്രോളുകളും ഉയരുന്നത്.

കാമാഖ്യ നാരായണ സിങ് ആണ് സിനിമയുടെ സംവിധാനം. വിപുല്‍ അമൃത് ലാല്‍ ഷായും സണ്‍ഷൈന്‍ പിക്‌ചേഴ്‌സും ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മാണം. ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത് പുതുമുഖങ്ങളാണ്. ഫെബ്രുവരി 27 നാണ് സിനിമയുടെ റിലീസ്.


