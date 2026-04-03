ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
ഇത് ആദിപുരുഷ് പ്രോ അല്ലെ, രാമായണ ടീസറിന് പിന്നാലെ ട്രോളുകൾക്കും പഞ്ഞമില്ല, നിരാശപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരാധകർ

രേണുക വേണു| Last Modified വെള്ളി, 3 ഏപ്രില്‍ 2026 (10:36 IST)
രണ്‍ബീര്‍ കപൂര്‍,സായ് പല്ലവി എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി നിതീഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രാമായണയുടെ ടീസര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ സിനിമയെന്ന ലേബലിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലും സിനിമയുടെ ടീസര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോള്‍ വലിയ വിമര്‍ശനമാണ് സിനിമ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. ടീസറിലെ പല രംഗങ്ങളും ചെലവിനനുസരിച്ചുള്ള നിലവാരമില്ലെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്.


രാമായണ ടീസറിനെ പ്രഭാസ് നായകനായി ഒരുങ്ങിയ ആദിപുരുഷുമായാണ് പലരും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാനമായും രാമായണയുടെ വിഎഫ്എക്‌സിനെയാണ് ആരാധകര്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വിമര്‍ശിക്കുന്നത്. ഇതിലും ഭേദം ആദിപുരുഷ് ആയിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നവരും ഏറെയാണ്. ടീസറില്‍ രണ്‍ബീറിന് യാതൊരു ഭാവവ്യത്യാസവും കാണാനാവുന്നില്ലെന്നും
ചിലര്‍ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ സിനിമയെന്ന ഖ്യാതിയോടെയാണ് നിതേഷ് തിവാരിയുടെ രാമായണ ഒരുങ്ങുന്നത്. എ ആര്‍ റഹ്‌മാനോടൊപ്പം ഹാന്‍സ് സിമ്മറും സിനിമയുടെ സംഗീതം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. 875 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് രാമായണയുടെ ആദ്യഭാഗം ഒരുങ്ങുന്നത്.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


