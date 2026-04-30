വ്യാഴം, 30 ഏപ്രില്‍ 2026
Patriot Pre Sale: 'എമ്പുരാൻ' കടക്കാൻ 'പേട്രിയറ്റി'നു സാധിക്കില്ല; ആദ്യദിനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 25 കോടി

ആദ്യദിനം വേൾഡ് വൈഡായി 25 കോടിയാണ് പേട്രിയറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്

Patriot Movie
WEBDUNIA| Last Modified വ്യാഴം, 30 ഏപ്രില്‍ 2026 (10:45 IST)

Patriot Pre Sale: മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ഒന്നിക്കുന്ന 'പേട്രിയറ്റ്' അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് വിജയകരമായി തുടരുകയാണ്. മേയ് ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ചിത്രം വേൾഡ് വൈഡായി തിയറ്ററുകളിലെത്തുക. ചിത്രത്തിന്റെ കേരള പ്രീ സെയിൽ ഇതിനോടകം 3.5 കോടി കടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ആദ്യദിനം വേൾഡ് വൈഡായി 25 കോടിയാണ് പേട്രിയറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ചിത്രത്തിന്റെ വേൾഡ് വൈഡ് പ്രീ സെയിൽ 10 കോടിയിലേക്ക് എത്തി. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആദ്യദിന വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ പട്ടികയിൽ പേട്രിയറ്റ് രണ്ടാമതെത്താനാണ് സാധ്യത. 70 കോടി ആദ്യദിനം നേടിയ എമ്പുരാനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന 'പേട്രിയറ്റി'ൽ മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലിനും ഒപ്പം ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ എന്നിവരും സുപ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലും ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലെത്തും.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


