ചുവപ്പ് സാരിയിൽ അതിമനോഹരിയായി പാർവതി, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി ഫിലിംഫെയർ ചടങ്ങിലെ ലുക്ക്

ഫിലിംഫെയര്‍ അവാര്‍ഡ് വേദിയിലെ താരത്തിന്റെ ലുക്കും അതിനൊപ്പം പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പുമാണ് ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 23 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:08 IST)
അഭിനയ മികവ് കൊണ്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടുകള്‍ കൊണ്ടും ആരാധക മനസ്സുകളില്‍ ഇടം നേടിയ നായികയാണ് പാര്‍വതി തിരുവോത്ത്. സിനിമകളിലെ പ്രകടനങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല മറ്റ് സാമൂഹ്യവിഷയങ്ങളിലെ പാര്‍വതിയുടെ നിലപാടുകളും ശ്രദ്ധ നേടാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ഫിലിംഫെയര്‍ അവാര്‍ഡ് വേദിയിലെ താരത്തിന്റെ ലുക്കും അതിനൊപ്പം പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പുമാണ് ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ചുവപ്പ് സാരിയില്‍ അതിസുന്ദരിയായാണ് പാര്‍വ്വതി റെഡ് കാര്‍പെറ്റിലെത്തിയത്. തന്റെ ഉള്ളിലെ 'പോരാളിയെ' (Warrior) പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒന്നായിരിക്കണം തന്റെ വേഷമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായി
പാര്‍വ്വതി
പറയുന്നു.


ചിത്രങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം താരം പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പാണ് ഫാഷന്‍ ലോകത്തിനപ്പുറം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. 'ചുറ്റുമുള്ള ഭയവും സംശയങ്ങളും എത്ര ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചാലും, സ്വന്തം കരുത്തില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുക എന്നതാണ് ഞാന്‍ ഏറ്റവും ആസ്വദിക്കുന്ന കാര്യം' എന്ന് പാര്‍വ്വതി കുറിച്ചു. വെല്ലുവിളികളെ കരുത്താക്കി മുന്നേറുന്ന തന്റെ ജീവിതവീക്ഷണത്തെയാണ് ഈ വസ്ത്രധാരണത്തിലൂടെ താരം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നിരവധി പേരാണ് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവെച്ച ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് താഴെ പാര്‍വ്വതിയുടെ ലുക്കിനെയും ആത്മവിശ്വാസത്തെയും പ്രശംസിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.


